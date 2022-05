Sabrent annonce des modules de mémoire DDR5 haute performance et faible latence.



Modules de mémoire Sabrent Rocket 8 Go, 16 Go et 32 Go DDR5-UDIMM à 4800 MHz pour PC. Il semble que la DDR4 ait toujours régné en maître. Enfin, de nouvelles cartes mères et architectures ont permis à la mémoire de se faire pousser des ailes avec l'arrivée de la DDR5. Les vitesses d'horloge améliorées promettent une bande passante jusqu'à deux fois supérieure à celle de la DDR4, le tout avec une tension plus faible pour une meilleure efficacité. Pour améliorer encore ce dernier point, la DDR5 dispose d'une gestion de l'alimentation intégrée pour réduire le coût et la complexité des cartes mères. Les nouveaux kits DDR5 de Sabrent sont tout simplement prêts à l'emploi : installez les kits de mémoire de votre choix, entrez dans le BIOS, appuyez sur AUTO et redémarrez. Pour ceux qui veulent faire de l'OC sur ces kits, il y a beaucoup de marge de manœuvre pour augmenter les vitesses si vous le souhaitez.







Notre DDR5 se décline en facteurs de forme DIMM et SO-DIMM pour vous aider, que vous utilisiez un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou tout autre appareil embarqué. Nous respectons les normes JEDEC pour garantir la compatibilité et la fiabilité. Nous proposons une large gamme de capacités à un prix abordable pour faire de la mise à niveau un choix facile - même le processus d'installation est simple. Alors, qu'attendez-vous ? Il est temps que la toute dernière technologie équipe votre machine.







Points forts des modules de mémoire DDR5-UDIMM à 4800 MHz de Sabrent Rocket 8 Go, 16 Go et 32 Go :



- MOINS DE VOLTAGE, MEILLEURE EFFICACITÉ : La DDR5 nécessite moins de tension, ce qui se traduit par une consommation d'énergie inférieure à celle de la DDR4. La gestion de l'alimentation sur le module augmente encore l'efficacité et réduit la complexité de la carte mère.

- UNE LARGEUR DE BANDE DOUBLE : La DDR5 offre une largeur de bande jusqu'à deux fois supérieure à celle de la DDR4, ce qui réduit le goulot d'étranglement de la mémoire. La création de contenu, les jeux et autres bénéficieront de ces vitesses fulgurantes.

- PERFORMANCE SUPÉRIEURE : La DDR5 présente d'autres améliorations internes qui conduisent à une meilleure performance globale. Tirez le meilleur parti de votre mémoire et passez au niveau supérieur dans les jeux grâce à ces nouvelles technologies.

- CAPACITÉ SUPÉRIEURE : La DDR5 peut avoir jusqu'à quatre fois plus de capacité dans le même espace, pour que vous ne soyez plus jamais à court de mémoire. Plus, c'est mieux, surtout si vous jonglez avec seize cœurs ou plus.

- COMPATIBLE ET FIABLE : La DDR5 a également amélioré la correction des erreurs, ce qui garantit la cohérence et la fiabilité de votre expérience. De plus, notre mémoire répond à toutes les normes de mémoire JEDEC, il est donc plus facile que jamais d'effectuer une mise à niveau et de poursuivre votre chemin. L'installation est toujours simple et facile, aussi.







Détails de la Sabrent Rocket SB-DR5U-16G et SB-DR5U-32G :



- Tension plus basse pour une consommation d'énergie plus faible, fonctionnement plus froid,

- Meilleur XMP pour la compatibilité, meilleur OC, dynamique = efficacité,

- Bande passante plus élevée, idéal pour la création de contenu,

- Les performances sont plus élevées grâce à la structure interne (gaming),

- Densité plus élevée : 4x pour le client,

- PMIC sur puce pour une meilleure fiabilité et compatibilité,

- ODECC pour la fiabilité,

- DDR5-4800/PC MHz/CL40,

- UDIMM 280 broches, 1.1V,

- 2x16/2x32GB Quad-Channel,

- Dimensions (LxlxH) : 133.35*31.25*2.27mm,

- SB-DR5U-8G,

- SB-DR5U-16G,

- SB-DR5U-32G.



Les précommandes et les prix seront disponibles sous peu.



TECHPOWERUP