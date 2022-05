GIGABYTE lance des AMD Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT et Radeon RX 6650 XT personnalisés.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de matériel de jeu haut de gamme, a annoncé aujourd'hui que GIGABYTE offre une variété d'options pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre de clients. La série AORUS est recommandée pour les passionnés qui veulent des performances ultimes et une apparence RGB colorée. La série GAMING OC est le meilleur choix pour les joueurs soucieux de leurs performances. La série EAGLE est le meilleur choix pour ceux qui souhaitent un design unique.







Elles sont dotées de la technologie de mémoire AMD Infinity Cache à large bande passante et à faible latence, ainsi que de la mémoire GDDR6 ultrarapide à 18 Gbps. Ils prennent également en charge Microsoft Windows 11 et Microsoft DirectX 12 Ultimate, la technologie AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), la future technologie AMD FSR 2.0 et les technologies d'upscaling AMD Radeon Super Resolution, ainsi que d'autres fonctionnalités avancées qui offrent des expériences de jeu visuellement époustouflantes et à haut taux de rafraîchissement.







AORUS propose des solutions de refroidissement à l'eau et à l'air en circuit ouvert. La carte graphique AORUS Radeon RX 6950 XT XTREME WATERFORCE WB 16G à refroidissement par eau en circuit ouvert est conçue avec la technologie de "détection des fuites" en attente de brevet. C'est le meilleur choix pour les joueurs qui veulent un style personnalisé lors de l'assemblage d'un système à refroidissement par eau. La carte graphique AORUS Radeon RX 6750 XT ELITE 12G est équipée du système de refroidissement WINDFORCE 3X de GIGABYTE qui comprend trois ventilateurs à pales uniques, une rotation alternée, des caloducs en cuivre composite touchant directement le GPU, des ventilateurs actifs 3D et un refroidissement par écran qui travaillent ensemble pour fournir une dissipation efficace de la chaleur. Les ventilateurs WINDFORCE utilisent un nanolubrifiant à base de graphène, qui peut prolonger la durée de vie des ventilateurs de 2,1 fois, offrant ainsi une durée de vie proche de celle du double roulement à billes tout en assurant un fonctionnement silencieux.







RGB Fusion 2.0 permet aux utilisateurs de régler la couleur des lumières et divers effets spéciaux et de les synchroniser avec d'autres appareils AORUS. La carte graphique AORUS ELITE est équipée de l'effet d'éclairage classique à trois anneaux, offrant la meilleure expérience d'éclairage. Les cartes graphiques AORUS sont recommandées pour les passionnés qui veulent des performances de jeu ultimes avec un éclairage RVB coloré.



La carte graphique GIGABYTE Radeon RX 6950 XT GAMING OC 16G est équipée du système de refroidissement GIGABYTE WINDFORCE 3X qui comprend trois ventilateurs à pales uniques, tournant en alternance, une grande chambre à vapeur touchant directement le GPU, des caloducs en cuivre composite, des ventilateurs actifs 3D et un refroidissement par écran qui travaillent ensemble pour fournir une dissipation efficace de la chaleur. RGB Fusion 2.0 permet aux utilisateurs de régler la couleur des lumières et divers effets spéciaux et de les synchroniser avec d'autres appareils AORUS. Les cartes graphiques GIGABYTE Radeon RX 6750 XT GAMING OC 12G, Radeon RX 6650 XT GAMING OC 8G et Radeon RX 6650 XT EAGLE 8G sont toutes équipées du système de refroidissement WINDFORCE 3X. Grâce à leurs composants certifiés ULTRA DURABLE, leur technologie de refroidissement avancée et leur éclairage RGB personnalisé, les cartes graphiques GAMING OC et EAGLE sont le meilleur choix pour les joueurs.



Les cartes graphiques GIGABYTE Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT et Radeon RX 6650 XT sont équipées de nombreuses technologies uniques. Pour offrir une meilleure expérience utilisateur, les cartes graphiques AORUS offrent aux clients une garantie de 4 ans (nécessite un enregistrement en ligne dans les 30 jours suivant la date d'achat) afin qu'ils puissent profiter des jeux et créer du contenu sans aucun souci.



