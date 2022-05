G HUB 2022.5 pour les périphériques de jeu Logitech.







Comme chaque mois, Logitech propose une mise à jour de son logiciel G HUB pour la configuration des périphériques de jeu G. Cette version 2022.5 ajoute des profils pour plusieurs jeux supplémentaires notamment pour la technologie d'éclairage LIGHTSYNC. Il est également question d'un nouveau menu de navigation sur l'écran d'accueil qui permet d'accéder facilement aux différentes fonctionnalités de l'application.







En ce qui concerne les périphériques, Logitech annonce qu'un nouveau firmware, le 29.1.16, est proposé par ce G HUB 2022.5 pour la souris G303 Wireless Gaming Mouse Shroud Edition ce qui permettrait d'améliorer ses performances sans que nous en sachions plus.



Une correction a également été ajoutée pour les webcams BRIO et StreamCam. Lorsque l'utilisateur réinitialisait les paramètres à leur valeur par défaut, cela n'avait pas d'effet sur le niveau de zoom. Ce problème a été résolu.



Nouveaux jeux supportés



- Age of Empires IV,

- Alan Wake Remastered,

- Breakwaters,

- Call of Duty : Black Ops,

- Capsized,

- Death Trash,

- Fallen Knight,

- FATAL FRAME / PROJECT ZERO : Maiden of Black Water,

- FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE,

- HUMANKIND,

- King's Bounty II,

- Lawn Mowing Simulator,

- NARAKA : BLADEPOINT,

- Tiny Tina's Wonderlands,

- Warhammer 40,000 : Battlesector.



La liste des claviers, souris, casques audio, microphones, webcams, volants/pédaliers et autres périphériques Logitech de la gamme G est consultable sur la page de téléchargement ci-dessous.



À noter que l'installateur ci-dessous pointe toujours vers la version 2022.4. La version 2022.5 est donc uniquement disponible en mise à jour automatique sur une installation existante pour le moment. Nous mettrons à jour le fichier dès qu'il sera publié par Logitech.



Téléchargement



- Application Logitech G HUB 2022.5.262536 pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



