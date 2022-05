Lexar annonce les mémoires ARES DDR5 OC et ARES RGB DDR4.



Lexar est heureux d'annoncer le lancement des nouvelles mémoires de bureau ARES DDR5 OC et ARES DDR4 RGB de Lexar. La mémoire ARES DDR5 OC est conçue pour les passionnés de PC, les joueurs, les overclockers et les créatifs qui souhaitent utiliser les derniers processeurs Intel Core de 12e génération. D'autre part, la mémoire ARES DDR4 RGB de Lexar offre un éclairage RVB vibrant et des performances DDR4 overclockées fulgurantes pour les PC de la génération actuelle.







Mémoire Lexar ARES DDR5 OC







La mémoire de bureau Lexar ARES DDR5 OC exploite la technologie DDR5 de nouvelle génération conçue pour la dernière plateforme de processeurs Intel Core et prend en charge Intel XMP 3.0. La mémoire ARES DDR5 OC de Lexar est disponible à des vitesses allant jusqu'à DDR5-5200. Elle est dotée d'un dissipateur thermique en aluminium pour garder votre système au frais et est construite avec un ECC sur puce tout en fonctionnant à une faible tension de 1,25 V (profil XMP).



Caractéristiques principales



- Découvrez les performances de la prochaine génération de DDR5 à 5200 MHz.

- Conçu avec un ECC intégré pour une meilleure stabilité de l'overclocking.

- Prend en charge Intel XMP 3.0 et overclocke votre mémoire DDR5.

- PMIC intégré pour améliorer l'efficacité énergétique.

- Conception de dissipateur thermique de première qualité combinant un style audacieux et une fonctionnalité de refroidissement.



Mémoire Lexar ARES RGB DDR4







La mémoire de bureau Lexar ARES DDR4 RGB est dotée d'un éclairage RGB vibrant pour illuminer votre jeu. Avec Lexar RGB Sync, un puissant logiciel de contrôle de l'éclairage RVB, vous pouvez personnaliser vos effets d'éclairage en définissant les couleurs, l'intensité et la vitesse avec un support RVB complet. En outre, vous pouvez également créer une ambiance dynamique et enregistrer vos profils d'effets d'éclairage RVB.



La carte Lexar ARES RGB DDR4 est également compatible avec le logiciel de contrôle RGB des principales marques de cartes mères. Chaque kit est optimisé pour des performances de pointe et a été rigoureusement testé pour sa stabilité, sa fiabilité et sa compatibilité avec les derniers systèmes Intel XMP 2.0 et AMD Ryzen pour améliorer votre expérience de jeu.



Caractéristiques principales



- Performance DDR4 overclockée ultra-rapide pour améliorer votre expérience de jeu.

- Support RVB complet - personnalisez vos couleurs et vos effets avec une barre lumineuse RVB vibrante.

- Dispose d'un dissipateur thermique en aluminium et d'une conception en ailettes pour une dissipation optimale de la chaleur.

- Personnalisez votre RVB avec Lexar RGB Sync pour l'assortir parfaitement à votre ordinateur.

- Conçu pour les dernières plateformes Intel XMP 2.0 et AMD Ryzen.



Disponibilité et Prix



La mémoire ARES OC DDR5 et la mémoire ARES RGB DDR4 de Lexar sont maintenant disponibles sur Amazon.



- Kit Lexar ARES RGB DDR 44000 MHz 16 Go (2 x 8 Go) : 109.99 Dollars,

- Lexar ARES OC DDR5 5200 MHz 32 Go (2 x 16 Go) Kit : 369.99 Dollars.



VORTEZ