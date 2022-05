Apacer annonce le disque dur portable AC533 USB 3.2 Gen 1.



Alors que la pandémie mondiale touche à sa fin, le passage au travail à distance semble être permanent pour de nombreux employés, et les dispositifs de stockage de données portables sont désormais un accessoire indispensable. C'est dans cette optique qu'Apacer, la première marque mondiale de stockage numérique, a lancé son disque dur portable AC533 USB 3.2 Gen 1, léger et élégant. L'extérieur du disque dur est protégé par deux poignées en caoutchouc, ce qui lui donne une belle apparence et le rend facile à transporter. Il est disponible en trois coloris et dans des capacités allant jusqu'à 5 To. Et les vitesses de transfert de données sont étonnamment rapides, grâce à l'interface USB 3.2 Gen 1.







Les doubles poignées en caoutchouc qui protègent le disque dur portable AC533 réduisent les impacts et permettent aux utilisateurs de garder une prise sûre sur leurs données. Il peut être retiré ou remplacé rapidement si nécessaire. Cette flexibilité est quelque chose que les autres disques n'offrent pas.



Choisissez votre couleur et votre capacité



Rouge grenat. Bleu vibrant. Noir de jais. Quelle que soit la couleur que vous choisissez, votre disque dur portable AC533 se démarquera à coup sûr. Choisissez celle qui correspond à votre style personnel. Et vous avez également le choix entre 1, 2, 4 ou même 5 To d'espace de stockage. La plus grande capacité permet de stocker environ 2,5 millions de photos et plus de 2 000 heures de vidéo Full-HD. Chaque utilisateur peut trouver la bonne combinaison de couleur et de capacité qui répond à ses besoins.



Les deux indicateurs LED indiquent la vitesse de transmission



L'AC533 est conçu pour fonctionner au mieux avec une interface USB 3.0, mais il est également rétrocompatible avec l'USB 2.0. Pendant le fonctionnement, le voyant LED clignote en bleu si l'USB 3.0 est utilisé, ou en rouge si l'USB 2.0 est utilisé. Les utilisateurs peuvent donc prévoir les temps de transfert en un coup d'œil. Et comme le disque dur est livré avec une prise femelle USB Type-A ultra-durable, il peut être branché et débranché plus de 10 000 fois. La longévité et la capacité de survie sont les maîtres mots de ce disque dur.



