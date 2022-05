Razer annonce la souris de jeu Viper V2 Pro.



Razer, la première marque de style de vie pour les joueurs, a annoncé aujourd'hui la Viper V2 Pro, une souris sans fil ultra-légère pour les jeux de compétition, dotée de ses technologies de pointe exclusives et conçue en tenant compte des commentaires des professionnels de l'e-sport. Plus de 20 % plus légère que la Viper Ultimate, la Viper V2 Pro établit une nouvelle norme pour la compétition avec des commutateurs de nouvelle génération, une meilleure durée de vie de la batterie et le tout nouveau capteur optique Focus Pro 30K, résultant en une souris de performance pure qui a déjà atteint un statut légendaire dans les sports électroniques.











" Nous avons soigneusement examiné chaque gramme du Viper V2 Pro pour nous assurer qu'en échange d'un poids plus faible, ce n'était pas au détriment d'autres fonctionnalités ", a déclaré Chris Mitchell, responsable de la division PC Gaming de Razer. "Nous ne nous contentons pas ici de réduire le poids. Les professionnels de l'esport et la grande communauté des souris ont joué un rôle important dans le développement de la Viper V2 Pro, en tenant compte de leurs commentaires, qu'il s'agisse d'améliorations des commutateurs et des capteurs ou de quelque chose d'aussi simple que l'optimisation de la saillie des boutons latéraux."











"Je pense que cette souris a été construite pour moi", a déclaré Jimmy "Marved" Nguyen, joueur professionnel de VALORANT pour OpTic Gaming. "La forme et le poids sont parfaits dans ma main, elle semble être une extension naturelle de mon corps. Il ne ressemble à rien d'autre".



Alors qu'il utilisait un prototype de la nouvelle itération de la Viper, Marved a récemment établi le record du plus grand nombre de kills durant le VALORANT Champions Tour (VCT) 2022 avec 35 kills, et a également été élu MVP de la grande finale. OpTic Gaming a remporté la première place du tournoi, faisant de la prochaine génération de la Viper une partie de l'histoire de VALORANT avant même les débuts du produit.



Des performances de pointe au bout des doigts



Le nouveau capteur optique Focus Pro 30K de Razer est également révélé comme faisant partie de la Viper V2 Pro, et atteint une précision de résolution complète de 99,8%. Ce nouveau capteur puissant est équipé de fonctionnalités IA telles que Smart Tracking, Motion Sync et Asymmetric Cut-off pour des performances ultimes aux niveaux de jeu les plus élevés. La fonction de coupure asymétrique a été améliorée pour prendre en charge jusqu'à 26 niveaux granulaires de réglage de la hauteur, contre 3 dans la version précédente. Cette plus grande possibilité de personnalisation permet aux utilisateurs de définir une distance de décollage et d'atterrissage adaptée à leur style de jeu.



Avec une sensation plus tactile et une durée de vie des clics encore plus longue, la Viper V2 Pro est équipée des nouveaux commutateurs de souris optique Razer Gen-3 pour une absence totale de problèmes de double-clic et de délai de rebond. Ces nouveaux commutateurs ont une durée de vie de 90 millions de clics, ce qui augmente la valeur de la proposition de plus de 25% par rapport à la durée de vie des commutateurs de la génération précédente.



Pour les professionnels



"La Viper V2 Pro a été construite de A à Z avec les meilleurs joueurs du monde, dans le but de leur fournir une révolution capable d'améliorer leurs performances", a déclaré Flo Gutierrez, directeur de Global Esports chez Razer. "Nous avons recueilli les commentaires critiques de nos joueurs tout au long du développement de la souris et à maintes reprises, nous avons entendu que le poids, les capteurs et les commutateurs loin et loin étaient les plus importants. Nous avons redoublé d'efforts dans ces trois domaines et le résultat parle de lui-même : essayez-la et vous ne la lâcherez plus."



Chaque aspect d'une souris de jeu est important pour les professionnels de l'e-sport, jusqu'à la personnalisation offerte à l'utilisateur. La Viper V2 Pro est désormais rechargeable via USB-C et dispose d'un bouton de contrôle du DPI sur la partie inférieure de la souris, permettant une sensibilité flexible à la volée sans avoir à se plonger dans un logiciel. La Viper V2 Pro est livrée avec des rubans adhésifs supplémentaires prédécoupés à la forme de la Viper V2 Pro, un câble de charge Razer Speedflex et un prolongateur de dongle USB HyperSpeed 2,4 GHz, ce qui garantit le succès de tous les joueurs, quelle que soit leur façon de jouer.



Cette souris de jeu sans fil légère et performante est dorénavant disponible en noir et en blanc.



Disponibilité et Prix



Elle est déjà disponible sur le site de RAZER. Le prix est de : 159.99 euros.



TECHPOWERUP