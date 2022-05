PowerColor rafraîchit sa gamme de cartes graphiques.



TUL Corporation, un fabricant leader et innovant de cartes graphiques AMD depuis 1997, annonce aujourd'hui de nouveaux ajouts à sa gamme de cartes graphiques AMD. Avec des horloges GPU plus élevées et une mémoire plus rapide, les dernières cartes graphiques AMD Radeon RX 6950 XT, AMD Radeon RX 6750 XT et AMD Radeon RX 6650 XT donneront aux joueurs un avantage supplémentaire sur leurs titres de jeux préférés.



Ces nouvelles cartes graphiques s'appuient sur l'architecture de jeu révolutionnaire AMD RDNA 2, incluent des optimisations de processus et des améliorations logicielles et micrologicielles, et offrent la technologie de mémoire AMD Infinity Cache à large bande passante et faible latence, ainsi qu'une mémoire GDDR6 ultra rapide de 18 Gbps. Ils prennent également en charge Microsoft Windows 11 et Microsoft DirectX 12 Ultimate, la technologie AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), la future technologie AMD FSR 2.01 et les technologies d'upscaling AMD Radeon Super Resolution, ainsi que d'autres fonctionnalités avancées qui offrent des expériences de jeu visuellement époustouflantes et à haut taux de rafraîchissement.



PowerColor LIQUID DEVIL AMD RADEON RX 6950 XT







La série Liquid Devil est le mélange d'une véritable technologie et d'un savoir-faire en matière de refroidissement. Deux des marques les plus prestigieuses, PowerColor et EK, travaillent ensemble pour offrir la carte graphique ultime dont rêveraient tous les joueurs et overclockers invétérés.



Grâce à un VRM extrêmement sophistiqué, à la conception du PCB et à la fourniture d'énergie, ainsi qu'à la solution de refroidissement liquide haute performance d'EK, Liquid Devil libère le véritable potentiel de la carte graphique AMD Radeon RX 6950 XT.



PowerColor RED DEVIL Series - Le choix des joueurs







La carte graphique la plus fiable, la plus performante, avec le meilleur refroidissement et le plus faible bruit, a fait de la série Red Devil un synonyme de la meilleure expérience de jeu parmi les joueurs hardcore et enthousiastes exigeants.



Avec un dissipateur haute densité amélioré, des caloducs haute performance redessinés, un double Bios, des VRM Dr.Mos et un RGB, les cartes graphiques PowerColor RED DEVIL Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT et Radeon RX 6650 XT offrent une fois de plus les meilleures solutions de jeu de leur catégorie.



HELLHOUND RADEON RX 6650 XT



Les joueurs d'aujourd'hui recherchent plus que de simples performances de jeu de la part d'une carte graphique, et PowerColor fournit aux joueurs le design esthétique qu'ils désirent, avec un design propre et moderne de l'enveloppe avec un accent argenté, tout comme un chien de chasse reste calme et discret mais toujours prêt à libérer sa puissance.



HELLHOUND SPECTRAL WHITE RADEON RX 6650 XT







La carte graphique HELLHOUND Radeon RX 6650 XT Spectral White se caractérise par un boîtier entièrement blanc, y compris le PCB, la plaque E/S, la plaque arrière ainsi que la lumière LED, le choix idéal pour tous ceux qui construisent un PC entièrement blanc.



HELLHOUND SAKURA EDITION RADEON RX 6650 XT







La carte graphique HELLHOUND Radeon RX 6650 XT Sakura Edition est conçue sur la base du concept de la beauté éphémère de Sakura. L'éclairage LED est rose fleur de cerisier, tandis que la plaque arrière blanche est délicatement décorée de Sakura tombant gracieusement. Ce produit n'est disponible que dans certains pays et en quantité limitée.



Voici les fiches techniques :















Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP