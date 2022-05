Lenovo allie discrétion et performances de pointe dans les derniers portables de jeu Legion 7 Series.



Lenovo a annoncé aujourd'hui sa dernière génération d'ordinateurs portables élégants et puissants pour le jeu : les portables Lenovo Legion 7i et 7 (16", 7), et les portables fins et légers Lenovo Legion Slim 7 et 7i (16", 7). Situés au sommet des performances de jeu, les nouveaux Lenovo Legion 7i et 7 sont désormais les ordinateurs portables de 16 pouces les plus puissants au monde. Les nouveaux Lenovo Legion Slim 7i et 7, les portables de jeu les plus fins et les plus légers de la gamme Lenovo Legion, rejoignent la catégorie des portables de jeu QHD de 16 pouces. Ils sont désormais disponibles avec un écran 16:10 plus grand, pour que la productivité se conjugue avec le jeu.











Les nouveaux ordinateurs portables Lenovo Legion série 7 dépassent les attentes grâce à un certain nombre d'innovations inédites qui s'adaptent et équilibrent les besoins multidimensionnels des joueurs modernes et des joueurs professionnels. Ces nouveaux appareils disposent non seulement de la plus grande capacité de batterie au monde sur un portable de jeu 16 pouces, mais ils sont aussi les premiers portables de jeu 16 pouces équipés de webcams FHD pour un meilleur streaming, et les premiers portables de jeu 16 pouces WQXGA (2560×1600). Le design minimaliste des ordinateurs portables Windows 11, leur longue durée de vie de la batterie et leurs thermales réglées par intelligence artificielle (A.I.) sont conçus pour ceux qui recherchent la performance et la mobilité.







"Lenovo Legion a toujours occupé une place au sommet des performances de jeu, complétant la vie personnelle et professionnelle des joueurs pour s'adapter à tous leurs déplacements, qu'il s'agisse d'un stade de tournoi, d'une salle de classe ou d'une salle de réunion", a déclaré Ouyang Jun, vice-président et directeur général du segment Consumer Business de Lenovo, Intelligent Devices Group. "Plus élégants et plus sauvages que jamais, les nouveaux ordinateurs portables Lenovo de la série Legion 7 se mettent à niveau pour repousser les limites des jeux plus intelligents et performants."







Lenovo Legion 7i et 7 : L'apogée des performances



Les Lenovo Legion 7i et 7 (16", 7) sont les ordinateurs portables de jeu de 16 pouces les plus puissants au monde. Ils sont conçus pour ceux qui exigent les plus hautes performances dans leurs jeux. Le design sportif, élégant et discret de ces ordinateurs portables présente une charnière améliorée et un tableau de bord d'entrée/sortie. Fabriqués à partir d'aluminium et de magnésium de qualité aérospatiale dans un design unibody, les nouveaux ordinateurs portables Lenovo Legion 7i et 7 ont une garniture métallique CNC qui est subtile et minimaliste dans son expression de la puissance illimitée. Un système RVB environnemental avec des effets d'ambiance sur le clavier et la garniture se synchronisent avec le contenu affiché sur son écran.



Le clavier Lenovo Legion TrueStrike est également amélioré avec des touches incurvées dont la course est plus profonde que celle de la génération précédente. La nouvelle technologie WASD Force Sensor, avec des touches interchangeables en option, permet aux joueurs d'accélérer leur personnage dans le jeu en appliquant plus de force sur les touches.



Sous les capots élégants des ordinateurs portables se cache la puissance pure. Visuellement plus fins que la génération précédente (19 mm d'épaisseur), les Lenovo Legion 7i et 7 sont des prouesses d'ingénierie qui intègrent les graphiques, les processeurs et le stockage les plus récents dans un châssis de 2,5 kg (5,5 lb). Cette puissante machine offre également une grande autonomie, avec une batterie de 99,99 Whr - la plus grande batterie au monde sur un ordinateur portable de jeu de 16 pouces - et une charge rapide USB Type-C allant jusqu'à 135 Whr.



Et en tant que premiers ordinateurs portables de jeu au monde dotés d'un écran WQXGA de 16 pouces, les Lenovo Legion 7i et 7 sont proposés dans un format 16:10 plus grand, avec une luminosité de pointe pouvant atteindre 1 250 nits et une couverture complète de l'espace colorimétrique calibré DCI-P3, une gamme dynamique élevée et la certification TÜV eye safe. Les joueurs peuvent choisir entre trois options de dalles avec des fréquences de rafraîchissement variables allant jusqu'à 240 Hz (165 Hz en standard) pour une utilisation quotidienne, des jeux eSports plus fluides où chaque image compte, ou des visuels cinématiques avec une précision des couleurs étonnante. Les nouveaux ordinateurs portables Lenovo Legion 7i et Legion 7 sont également équipés du logiciel Tobii Horizon, qui offre une expérience plus immersive aux joueurs, et de Tobii Aware, qui utilise une technologie de capteurs intelligents pour améliorer la sécurité, la confidentialité et le bien-être des utilisateurs.



Les Lenovo Legion 7i et 7 sont équipés de processeurs Intel Core HX Series de 12e génération ou AMD Ryzen 9 6900HX, d'un GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (jusqu'à 175 W TGP) ou AMD Radeon RX 6850M XT, de mémoire DDR5 et d'un stockage SSD PCIe Gen 4, tous réglés pour des performances maximales grâce au Lenovo Legion A.I. Engine 2.0. Ce moteur A.I. peut prédire la courbe des ventilateurs et équilibrer la sortie des ressources GPU et CPU en temps réel en fonction de chaque jeu afin d'offrir les meilleures performances. Son étalonnage A.I. peut également stimuler intelligemment le système thermique Lenovo Legion Coldfront 4.0 pour refroidir le GPU et le CPU, tandis que la technologie de chambre à vapeur de l'ordinateur repousse les limites de ce qui est possible dans un ordinateur portable de jeu pour les CPU de niveau bureau, avec jusqu'à 115 W de capacité thermique sans étranglement. Les composants thermiques comprennent également des pales de ventilateur 67 % plus fines que celles de la génération précédente pour un meilleur flux d'air, un revêtement de composé thermique à changement de phase pour un transfert de chaleur plus rapide, une plus grande surface et des évents d'admission sous le clavier.



Lenovo Legion Slim 7i et 7 : La liberté de créer de nouveaux mondes



Les nouveaux Lenovo Legion Slim 7i et 7 (16", 7), qui sont les ordinateurs portables de jeu de 16 pouces les plus fins et les plus légers de la gamme Lenovo Legion, sont conçus pour offrir des expériences de jeu et de création de contenu puissantes dans un design épuré et minimaliste. Disponible en gris Storm ou Onyx, le boîtier unibody en aluminium et magnésium de qualité aérospatiale est léger et svelte avec ses 2 kg (4,4 lb) et ses 16 mm (0,63 po). Ce design surélevé convient à pratiquement tous les environnements, qu'il s'agisse d'un café, d'un bureau ou d'un tournoi de jeu, tout en occupant le même encombrement qu'un ordinateur portable de 15 pouces.



La nouvelle série d'ordinateurs portables Lenovo Legion Slim 7 offre une plus grande liberté de mouvement, tout en conservant la puissance et les performances des derniers processeurs Intel Core série H de 12e génération ou AMD Ryzen 9 6900HX. Les utilisateurs auront besoin de moins d'adaptateurs pour la route avec le tableau de bord d'E/S arrière amélioré et dédié des ordinateurs portables avec HDMI 2.1, tout en profitant d'une autonomie sans précédent avec une batterie massive d'une capacité de 99,99 Whr et une recharge rapide USB Type-C jusqu'à 135 Whr.



Le grand écran de 16 pouces permet également aux joueurs d'entrer dans de nouveaux univers au pixel près, avec des couleurs et des ombres brillantes, grâce à la prise en charge du logiciel d'étalonnage des couleurs, à la plage dynamique élevée et à une précision des couleurs allant jusqu'à DCI P3 - sans se fatiguer les yeux avec la certification TÜV Rheinland Gold Label. De génération en génération, la série Lenovo Legion Slim 7 a également augmenté le rapport de surface active de son écran WQXGA de 16 pouces de 86 % à 93 % avec un format 16:10 pour un affichage encore plus immersif. La série Lenovo Legion Slim 7 est disponible en trois options d'écran avec des taux de rafraîchissement variables allant jusqu'à 240 Hz (165 Hz en standard) et une Mini-LED en option.



Sous leur apparence élégante, les Lenovo Legion Slim 7i et 7 sont réglés par l'IA dans le système thermique Lenovo Legion Coldfront 4.0 et le Lenovo Legion A.I. Engine 2.0 afin d'équilibrer les ressources du GPU et du CPU pour de meilleures performances. Les ordinateurs portables sont également équipés d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 (jusqu'à 100 W Boosted TGP) ou d'une carte graphique mobile AMD Radeon RX 6800S, avec de la mémoire DDR5 et un stockage SSD PCIe Gen 4.



Les améliorations générationnelles apportées au système thermique comprennent : une augmentation de 29 % de la taille ; 31 % de plus de pales de ventilateur en polymère à cristaux liquides, qui sont également 40 % plus fines, tout en tournant 100 tr/min plus vite grâce à un système de double ventilateur ; un caloduc en cuivre supplémentaire dédié uniquement au GPU VRAM ; ainsi qu'un revêtement de composé thermique à changement de phase pour renforcer l'efficacité du dissipateur thermique. Les ingénieurs de Lenovo ont également mis en place un système d'admission d'air sous les touches du clavier, avec plus de 1 172 orifices d'admission, où chaque touche est dotée de commutateurs à atterrissage en douceur de 1,3 mm pour une frappe plus rapide et plus précise. L'ensemble de ces améliorations de conception et d'ingénierie permet d'obtenir un bruit de ventilateur inférieur à 30 décibels en mode furtif, ce qui correspond à peu près à la voix d'un chuchotement.



Tous les PC Lenovo Legion sont équipés d'une application conçue pour simplifier les jeux. Legion Arena de Lenovo est une plateforme de jeu qui regroupe tous les jeux PC de l'utilisateur dans un hub centralisé, avec des liens vers les plateformes et les magasins en ligne les plus populaires, le tout à partir d'un seul endroit pour une expérience de jeu transparente et efficace.



Prix et disponibilité aux États-Unis



- Le Legion 7i (16", 7) avec processeur Intel Core commence à 2 449 Dollars et devrait être disponible à partir de mai 2022.

- Le Legion 7 (16", 7), AMD Advantage Edition avec processeur AMD Ryzen, démarre à 2 059 Dollars et devrait être disponible à partir de juin 2022.

- Le Legion Slim 7i (16", 7) avec processeur Intel Core démarre à 1 589 Dollars et devrait être disponible à partir de mai 2022.

- Le Legion Slim 7 (16", 7), AMD Advantage Edition avec processeur AMD Ryzen, démarre à 1 519 Dollars et devrait être disponible à partir de juin 2022.



L'application Legion Arena by Lenovo peut être téléchargée dans le monde entier sur le Microsoft Store.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP