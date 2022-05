TECHPOWERUP nous propose le test de la : MSI Radeon RX 6650 XT Gaming X.



La nouvelle carte graphique MSI Radeon RX 6650 XT Gaming X est conçue pour mener la série RX 6650 XT de la société. AMD a rafraîchi ses cartes graphiques RDNA2 de la série RX 6000 avec trois nouveaux modèles aujourd'hui, les deux autres étant les RX 6750 XT et RX 6950 XT. Ces modèles sont conçus comme des mises à jour de la pile de produits, avec quelques améliorations par rapport aux modèles qu'ils remplacent. Les prix des cartes graphiques se refroidissent, et les joueurs sont enfin sur le marché avec l'arrivée de l'été. Cela donne à AMD l'occasion de mettre sur les étagères quelque chose de nouveau et d'amélioré, et nous voici donc avec la RX 6650 XT.







Le RX 6650 XT est basé sur la même architecture graphique RDNA2 que le RX 6600 XT qui a reçu des éloges pour être assez compétitif en milieu de gamme. Elle est également construite autour du même silicium 7 nm "Navi 23". Il y a trois domaines dans lesquels AMD a amélioré la carte. Le premier est la vitesse d'horloge du GPU. AMD a augmenté les horloges du GPU (horloges de jeu) à 2410 MHz, contre 2359 MHz sur la RX 6600 XT.



Le deuxième domaine d'amélioration est la mémoire, AMD ayant augmenté la vitesse de la mémoire à 18 Gbps, contre 16 Gbps sur la RX 6600 XT. La carte est équipée de 8 Go de mémoire GDDR6 sur une interface mémoire de 128 bits, ce qui rend l'augmentation de la vitesse de la mémoire particulièrement pratique puisque la bande passante de la mémoire passe de 256 Go/s à 288 Go/s, ce qui reste inférieur à la bande passante de 334 Go/s de la RTX 3060 avec son bus mémoire de 192 bits. AMD comble les lacunes de la bande passante mémoire grâce à la mémoire innovante Infinity Cache on-die. La RX 6650 XT en est dotée de 32 Mo, et la "bande passante effective" est désormais de 469 Go/s. Le troisième domaine d'amélioration se situe au niveau du firmware et des pilotes ; nous avons observé une certaine amélioration dans les jeux limités par le CPU, ce qui n'est bien sûr pas un problème pour la RX 6650, mais c'est un effet notable sur les cartes plus puissantes.



La configuration du cœur de la RX 6650 XT est identique à celle de la RX 6600 XT : vous disposez de 2 048 processeurs de flux répartis sur 32 unités de calcul RDNA2, avec 32 accélérateurs de rayons, 128 TMU et 64 ROP. AMD continue d'utiliser l'interface de bus PCI-Express 4.0 x8 avec le RX 6650 XT pour réduire les coûts de la carte. En soi, la Gen 4 x8 offre une bande passante suffisante (comparable à la Gen 3 x16), mais lorsqu'elle est utilisée sur une machine plus ancienne avec des emplacements PCIe Gen 3, la carte fonctionne en Gen 3 x8, et non en Gen 3 x16, comme la RTX 3060.



La Radeon RX 6650 XT Gaming X de MSI est équipée de la solution de refroidissement Twin Frozr de dernière génération de la société, avec un dissipateur thermique à ailettes en aluminium, une paire de ventilateurs optimisés pour le bruit et un éclairage RVB. MSI a donné à la RX 6650 XT un overclock impressionnant de 2523 MHz (contre 2410 MHz en référence). AMD a fixé à 400 $ le prix de départ de la RX 6650 XT, qui remplace la RX 6600 XT, qui sera retirée de la pile de produits. MSI n'a pas été en mesure de fournir des indications de prix. Sur la base des prix que nous avons reçus d'autres fournisseurs, nous estimons que la MSI RX 6650 XT Gaming X Trio sera vendu aux alentours de 500 Dollars.



Voici la fiche technique :







