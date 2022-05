Lancement de l'alimentation NZXT C1000 Gold.



NZXT présente le dernier-né de sa gamme d'alimentations, le bloc d'alimentation modulaire NZXT C1000 Gold. Avec les demandes de puissance plus élevées des cartes graphiques haut de gamme comme la NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti et la nouvelle AMD Radeon RX 6950, de plus en plus de PC de jeu et de stations de travail ont besoin de 1000 watts de puissance propre et fiable. Le NZXT C1000 Gold PSU fournit exactement cela.







La NZXT C1000 Gold est le modèle le plus puissant de la marque dans le cadre des alimentations NZXT C-Series. Cependant, cette alimentation est dépourvue du connecteur d'alimentation PCIe 5.0 à 16 broches qu'utilisent les dernières cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. Pour les cartes graphiques, la NZXT C1000 Gold est livrée avec quatre câbles d'alimentation PCIe 6+2 broches. Bien que NZXT commercialise cette alimentation comme étant compatible avec les dernières cartes graphiques haut de gamme, les utilisateurs devront toujours utiliser les adaptateurs à 16 broches pour certaines cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX.







Connecteurs NZXT C1000 Gold :



- 1 x alimentation ATX 24 broches,

- 2 x alimentation CPU 4+4 broches,

- 6 x alimentation PCIe 6+2 broches,

- 6 x alimentation SATA,

- 6 x Périphériques.



Garantie, Disponibilité et Prix



L'unité d'alimentation NZXT C1000 Gold bénéficie d'une garantie de 10 ans. La nouvelle PSU NZXT C1000 Gold est maintenant disponible sur NZXT.com au prix de 179.99 Dollars.



