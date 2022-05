Gigabyte lance son nouveau portable de jeu AORUS 17X aux performances extrêmes.



GIGABYTE lance aujourd'hui l'ordinateur portable de jeu AORUS 17X, le tout nouveau modèle phare qui combine des performances révolutionnaires avec une portabilité améliorée. L'AORUS 17X est propulsé par le dernier processeur Intel Core i9 HX de 12e génération qui offre jusqu'à 16 cœurs. Associé à la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 30, le puissant combo de l'AORUS 17X permet un gain de performance significatif, jusqu'à 32 % par rapport à son prédécesseur, permettant aux passionnés de profiter de performances de jeu dignes d'un ordinateur de bureau lors de leurs déplacements. Les cœurs à haute performance exigent un refroidissement supérieur. La dernière génération de l'AORUS 17X adopte le système de refroidissement exclusif WINDFORCE Infinity. Il comprend une paire de ventilateurs très efficaces, 6 caloducs et de multiples ailettes de refroidissement qui peuvent éliminer efficacement la chaleur produite par le CPU et le GPU, ce qui permet de garder l'ordinateur portable au frais tout en maintenant des performances maximales tout au long de la charge de travail.















Contrairement aux écrans conventionnels à bords fins qui sont généralement limités aux côtés, le nouvel AORUS 17X, ainsi que l'AORUS 17, sont les premiers ordinateurs portables de jeu à bords super fins à quatre côtés dotés de la technologie bent-type. Grâce à cette innovation, le bord inférieur de l'écran de l'AORUS 17X est réduit de 30 %, ce qui permet d'atteindre un rapport global écran/corps de 90 %. Le panneau de type bent-type permet également à l'AORUS 17X de faire tenir un grand écran de 17 pouces dans un châssis de près de 15 pouces de haut, ce qui augmente considérablement sa portabilité. L'AORUS 17X est également conçu pour les jeux rapides, avec un taux de rafraîchissement ultra-élevé allant jusqu'à 360 Hz, soit six fois plus rapide que les ordinateurs portables classiques. L'ordinateur portable de jeu AORUS 17X redéfinit le jeu en apportant une puissance et des visuels de jeu inégalés dans un facteur de forme plus compact, ce qui en fait un ordinateur portable puissant pour le jeu intensif en déplacement.



Pour plus d'informations sur l'AORUS 17X et les autres ordinateurs portables de la série AORUS, consultez le site officiel d'AORUS : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP