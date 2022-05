Drivers AMD Software 22.5.1 WHQL et Preview Driver May 2022.







AMD a mis en ligne aujourd'hui, non pas un, mais deux nouveaux drivers AMD Software pour les cartes graphiques Radeon ainsi que pour les solutions graphiques intégrées aux APU Athlon et Ryzen de la marque.







Pour le premier, il s'agit tout logiquement du pilote AMD Software 22.5.1 qui a la particularité d'avoir obtenu la signature numérique WHQL de Microsoft et d'être considéré comme stable par AMD. Il ne s'agit donc pas d'un pilote graphique optionnel (beta) comme c'était le cas du dernier pilote 22.4.2. L'intérêt principal de cette mise à jour 22.5.1 réside dans le support des trois nouveaux GPU qui viennent justement d'être annoncés aujourd'hui par AMD et par différents fabricants de cartes graphiques à savoir les modèles Radeon RX 6650 XT, Radeon RX 6750 XT et Radeon RX 6950 XT qui complètent la gamme Navi 2X existante (microarchitecture RDNA 2). A noter également dans cette version 22.5.1 la correction de l'absence des effets de transparence Aero sous Windows 10.



Plusieurs nouveautés dans l'AMD Software Preview Driver May 2022



Le second driver proposé par AMD est en revanche bien une version expérimentale. AMD a d'ailleurs nommé ce pilote AMD Software Preview Driver May 2022 et non Adrenalin Edition. On constate que cette Preview de mai 2022 est basée sur une toute nouvelle branche du pilote, la 22.10, alors que le pilote 22.5.1 est basé sur la branche 21.50. Ce changement est évidemment synonyme de nombreuses nouveautés.



Pour commencer, AMD parle d'une petite amélioration pour la technologie de suréchantillonnage Radeon Super Resolution déjà disponible depuis le mois de mars. Une barre de réglage, nommée Sharpen Effect, a en effet été ajoutée dans le panneau de configuration AMD pour que l'utilisateur puisse régler finement la netteté du RSR et donc obtenir le meilleur compromis possible entre qualité d'image et performances.



Toujours pas de FidelityFX Super Resolution 2.0 ?



Au passage, sachez que les notes de version ne mentionnent toujours pas le support de la fonctionnalité FidelityFX Super Resolution 2.0 qu'AMD prévoit de lancer au second trimestre 2022. Mais il ne fait en réalité guère de doute que cette nouvelle branche 22.xx est tout spécialement optimisé pour le FSR 2.0 qui est peut être même déjà utilisable par les développeurs de jeux grâce à ce pilote Preview Driver May 2022. Il y aura sans doute du neuf pour les joueurs dans les prochains jours ou prochaines semaines concernant FSR 2.0.



Optimisation des performances pour DirectX 11



Une autre bonne nouvelle concerne les jeux vidéo basés sur l'API DirectX 11 (DX11) qui devraient bénéficier de meilleures performances avec ce pilote Preview. Cela ne concerne toutefois que les GPU Radeon RX 6000 Series. AMD annonce par exemple des gains pouvant atteindre 8 % avec le nouveau GPU Radeon RX 6950 XT.



Les performances de Smart Access Memory revues à la hausse



Pour finir, on apprend que ces drivers Preview May 2022 améliorent encore un peu plus les performances des jeux Death Stranding et Watch Dogs : Legion lorsque la fonction Smart Access Memory (SAM) est activée. Cette dernière permet, pour rappel, au processeur central (CPU) d'accéder directement à la mémoire graphique via le bus PCIe ce qui offre des transferts de textures et d'objets beaucoup plus rapides.



Grâce aux optimisations SAM du pilote 22.10.01.03, les jeux Death Stranding et Watch Dogs : Legion voient leurs performances à la résolution 1440p encore un peu améliorées et même nettement dans certains cas. Les chiffres d'AMD ne sont toutefois pas très parlants puisqu'ils concernent des GPU qui viennent juste de sortir et qui n'étaient donc pas utilisables avec les précédents pilotes et les premières versions du Smart Access Memory. A voir donc si les autres GPU Radeon RX 6000 Series profitent aussi de gains similaires...



Gains obtenus avec Smart Access Memory dans Death Stranding (1440p)



- Radeon RX 6650 XT : + 6 %,

- Radeon RX 6750 XT : + 12 %,

- Radeon RX 6950 XT : + 10 %.



Gains obtenus avec Smart Access Memory dans Watch Dogs : Legion (1440p)



- Radeon RX 6650 XT : + 6 %,

- Radeon RX 6750 XT : + 24 %,

- Radeon RX 6950 XT : + 13 %.



Téléchargement pour Windows 10/11 64 bits (x64)



- Drivers AMD Software : Adrenalin Edition 22.5.1 WHQL : Cliquez ICI,

- Drivers AMD Software Preview Driver May 2022 22.10.01.03 WHQL bêta : Cliquez ICI.



