Western Digital présente des solutions modulaires et rapides comme l'éclair, inspirées par les créateurs.



Western Digital Corp. a révélé les nouvelles innovations de ses marques SanDisk et SanDisk Professional, notamment un écosystème SSD modulaire et les cartes mémoire UHS-I SD et microSD les plus rapides au monde, conçues pour donner du pouvoir aux professionnels et aux créateurs du monde entier. Que ce soit en studio pour créer la prochaine grande image ou sur le terrain pour capturer des séquences pour un projet, les nouvelles solutions de la société sont centrées sur la fourniture de solutions hautes performances, évolutives et fiables qui permettent aux créateurs d'aujourd'hui d'actualiser leurs aspirations. "La marque SanDisk Professional offre des solutions de stockage pour ceux qui ont quelque chose à dire ", a déclaré Jim Welsh, vice-président senior, Consumer Solutions, Western Digital. "Nous sommes ravis de poursuivre sur la lancée du lancement de la marque l'année dernière et d'enrichir notre portefeuille d'offres déjà solide. De la naissance de l'idée à sa manifestation finale, les professionnels de la création peuvent compter sur nos innovations pour capturer et préserver le contenu qui représente tout pour eux."







Western Digital annonce aujourd'hui une solution de stockage innovante et haut de gamme : l'écosystème SSD modulaire PRO-BLADE de SanDisk Professional. Conçu pour répondre à la nécessité de disposer de plusieurs périphériques de stockage portables ultra-rapides pour ingérer, éditer et copier rapidement de gros volumes de contenu haute résolution, le puissant écosystème PRO-BLADE permet aux utilisateurs d'échanger facilement les chargeurs SSD PRO-BLADE légers et à haute capacité afin qu'ils puissent transporter des téraoctets de stockage sans encombrement excessif. L'écosystème SSD modulaire PRO-BLADE, d'une polyvalence exceptionnelle, est conçu pour transformer l'ensemble du flux de travail grâce à une capacité évolutive et à un gain de temps sur le terrain et en studio.







En tant que cinéaste, je passe beaucoup de temps à tourner sur place. Si mon objectif premier est de produire des histoires captivantes, je passe également beaucoup de temps à chercher des moyens de rationaliser mon flux de production, notamment en ce qui concerne le stockage des données et les vitesses de transfert. Avec la gamme SanDisk Professional, je dispose d'un partenaire technologique qui conçoit des produits pour tous mes flux de production et qui comprend parfaitement les besoins des cinéastes d'aujourd'hui ", a déclaré Michael Coleman, ambassadeur PRO-TEAM de SanDisk Professional et réalisateur et directeur de la photographie primé.











Les caractéristiques de l'écosystème SSD modulaire PRO-BLADE de SanDisk Professional :



PRO-BLADE SSD Mag - Un mag SSD NVMe polyvalent qui alimente l'écosystème SSD modulaire ultime. Le PRO-BLADE SSD mag permet aux utilisateurs de faire évoluer le stockage dont ils ont besoin en un instant, que ce soit en studio ou en déplacement. En chargeant le PRO-BLADE SSD mag dans le boîtier portable PRO-BLADE TRANSPORT, les utilisateurs peuvent créer un puissant SSD portable. En chargeant jusqu'à quatre chargeurs SSD dans le boîtier de bureau ultra-rapide PRO-BLADE STATION, les utilisateurs peuvent créer leur flux de travail multimédia le plus polyvalent. Le chargeur SSD PRO-BLADE est prêt pour n'importe quel endroit, offrant une résistance aux chutes de 3 m et à l'écrasement de 4 000 livres pour une fiabilité à toute épreuve. Le PRO-BLADE SSD mag est proposé en 1 To (179.99 Dollars), 2 To (289.99 Dollars) et 4 To (599.99 Dollars) et devrait être livré en juin 2022.



Boîtier SSD portable PRO-BLADE TRANSPORT - Un SSD portable et modulaire haut de gamme pour une évolutivité ultra-rapide du workflow. Associez plusieurs chargeurs SSD PRO-BLADE légers au boîtier USB-C (20 Gbps) portable PRO-BLADE TRANSPORT pour obtenir des vitesses de lecture et d'écriture pouvant atteindre 2 000 Mo/s. Le dispositif PRO-BLADE TRANSPORT permet de remplacer facilement les chargeurs SSD PRO-BLADE afin de pouvoir transporter des téraoctets de stockage sans encombrement excessif. Fixez un boîtier PRO-BLADE TRANSPORT à une caméra compatible USB-C pour un enregistrement haute résolution directement sur le chargeur SSD PRO-BLADE. Il suffit de passer d'un chargeur SSD à l'autre pour continuer à enregistrer sans interruption. Le boîtier SSD portable PRO-BLADE TRANSPORT sera disponible en 0 To (69.99 Dollars), 1 To (239.99 Dollars), 2 To (359.99 Dollars) et 4 To (659.99 Dollars) et devrait être livré à partir de juin 2022.



Boîtier SSD de bureau PRO-BLADE STATION - Optimisé pour les professionnels qui recherchent le moyen le plus rapide d'ingérer, de copier et d'éditer leur contenu, le système de bureau PRO-BLADE STATION permet aux professionnels de charger jusqu'à quatre magasins SSD PRO-BLADE en même temps, créant ainsi un dispositif SSD Thunderbolt puissant. Le boîtier SSD de bureau utilise une interface Thunderbolt 3 (40 Gbps) afin de pouvoir charger et échanger jusqu'à quatre chargeurs SSD PRO-BLADE haute capacité en même temps pour un déchargement simultané, un montage 4K/8K/12K en temps réel et des copies ultra-rapides. La PRO-BLADE STATION permet aux professionnels d'assumer leurs charges de travail les plus exigeantes avec une station de travail SSD exceptionnellement modulaire et évolutive qui favorise la créativité. Le boîtier SSD de bureau PRO-BLADE STATION sera disponible fin 2022 aux États-Unis. Les prix seront annoncés à l'approche de la disponibilité du produit.



Poursuivre un héritage d'innovation







Lors de l'événement d'aujourd'hui, Western Digital a également annoncé qu'il a une fois de plus atteint des vitesses de lecture UHS-I record - maintenant jusqu'à 200 Mo/s - sur sa gamme de cartes mémoire SanDisk Extreme PRO, ce qui en fait les cartes mémoire UHS-I SD et microSD les plus rapides au monde. Les cartes SanDisk Extreme PRO atteignent cette vitesse sans précédent en exploitant la technologie SanDisk QuickFlow exclusive de Western Digital. Associées au nouveau dispositif SanDisk Professional PRO-READER SD & microSD, les cartes offrent des vitesses inégalées qui permettent aux créatifs de décharger rapidement leur contenu avec un gain de temps et d'efficacité. La livraison des nouvelles cartes SanDisk Extreme PRO UHS-I SD et microSD est prévue pour début juin 2022. Les prix de la carte SD SanDisk Extreme PRO UHS-I vont de 64 Go (18.79 Dollars) à 1 To (279.99 Dollars), et de la carte microSD SanDisk Extreme PRO UHS-I 64 Go (19.99 Dollars) et 1 To (329.99 Dollars) dans la boutique Western Digital aux États-Unis et peuvent varier selon les détaillants. Le dispositif SanDisk Professional PRO-READER SD & microSD devrait être expédié en juin 2022 pour un PDSF de 49.99 Dollars.



TECHPOWERUP