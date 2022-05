SCUF Gaming lance de nouvelles fonctionnalités personnalisables pour la SCUF Reflex.



ATLANTA, GA, SCUF Gaming, créateur de la catégorie des manettes gaming hautes performances (NASDAQ : CRSR), a lancé aujourd’hui la SCUF Reflex personnalisable, sa manette la plus avancée sur le plan technologique et conçue spécifiquement pour la PlayStation 5 (PS5), disponible en trois modèles : Reflex, Reflex Pro et Reflex FPS. Toutes les manettes Reflex sont équipées de fonctionnalités innovantes que les joueurs compétiteurs attendent de SCUF – comme le système breveté de commande par palette avec quatre palettes arrière amovibles et programmables sur simple pression d’un bouton – désormais avec de nombreuses options de personnalisation afin que vous puissiez créer une manette Reflex personnalisée unique.







« La manette est une extension du joueur, elle lui permet de maximiser ses performances et d’affirmer sa personnalité. Ces nouvelles options SCUF Reflex vous permettent de créer et de concevoir une manette Reflex adaptée à votre style unique avec un large éventail de coques, de variations de joystick, de couleurs de finition et bien plus encore », explique Diego Nunez, Vice-président du marketing gaming chez CORSAIR. « La communauté PS5 mérite une manette qui répond à ses besoins en matière de gaming et aux standards qu’elle attend des produits SCUF. La Reflex a été créée pour cela. Il ne vous reste plus qu’à la personnaliser selon vos goûts. »



Les modèles Reflex vous proposeront plusieurs composants personnalisables dans l’assembleur, dont la coque, le pavé tactile, le kit de boutons et les gâchettes.



Voici une liste des caractéristiques personnalisables :



- 32 couleurs de coque,

- 9 couleurs de pavé tactile,

- 9 couleurs de bas de face avant,

- 6 couleurs de kit de boutons,

- 4 couleurs de joystick,

- 2 formes de joystick,

- 2 hauteurs de joystick,

- 2 styles de gâchettes,

- 7 couleurs de gâchettes et de bumpers,

- 7 couleurs de D-pad,

- 5 couleurs pour les boutons Créer/Options,

- 2 couleurs pour le bouton Accueil.



Prix et disponibilité



Compatible PS5 et Windows 7+, la manette SCUF Reflex est disponible dès 219.99 euros exclusivement sur http://www.scufgaming.com/reflex.



SCUF n’est en aucun cas affilié, associé, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à une société Sony. Tous les noms de produits non-SCUF sont des marques commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs.





