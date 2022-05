GIGABYTE sort la carte mère Z690I AORUS ULTRA Plus.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de solutions matérielles, a annoncé aujourd'hui la carte mère de jeu Z690I AORUS ULTRA PLUS avec la technologie Double Connect (DCT) qui poursuit les points forts de la Z690I AORUS ULTRA, et ajoute un PCB à 12 couches pour une dissipation thermique optimisée. Ces deux modèles sont lancés en deux SKUs de DDR4 et DDR5, et étonnent les utilisateurs avec des caractéristiques complètes de 10+1+2 phases de conception VRM de puissance numérique dont chaque phase peut contenir jusqu'à 105 ampères par sa conception Smart Power Stage, une conception thermique améliorée, Intel Killer Wi-Fi AX1690 Wi-Fi 6E, 2.5 Gbit Ethernet, et une qualité audio élevée. GIGABYTE propose également aux utilisateurs une option économique, le Z690I AORUS ULTRA LITE avec PCIe 3.0 et Wi-Fi 6.







La Z690I AORUS ULTRA PLUS intègre le contrôleur Intel Killer Wi-Fi AX1690 Wi-Fi 6E avec DCT (Double Connect technology), qui prend en charge plusieurs radios Wi-Fi et définit la répartition des tâches pour les jeux et autres. Au lieu d'une congestion du spectre due à une seule connexion, les bandes Wi-Fi 2,4 GHz et 5/6 GHz peuvent être connectées simultanément, la bande 6 GHz, plus rapide, étant prioritaire pour les jeux et la bande 2,4 GHz pour les autres tâches. La bande 6 GHz, plus rapide, est prioritaire pour les jeux, tandis que la bande 2,4 GHz est utilisée pour d'autres tâches. Elle détecte et donne la priorité au trafic de jeu afin de réduire la latence des jeux en ligne, tout en offrant une expérience de jeu et de RV plus fluide. Par rapport au réseau 802.11ac 1x1, Wi-Fi 6E DC offre un débit 7 fois plus élevé. Avec l'Ethernet 2,5 Gb, le Z690I AORUS ULTRA PLUS offre les options réseau les plus complètes et les plus flexibles.



Afin d'améliorer la dissipation thermique globale, le Z690I AORUS ULTRA PLUS est doté de la technologie Fins-Array II, d'un design thermique de 3e génération pour la meilleure conception d'alimentation et la meilleure gestion thermique afin de libérer les performances extrêmes et la capacité d'overclocking optimisée sur la nouvelle génération de processeurs Intel Core multi-core de la série K. La couche d'alimentation et la couche de fond utilisent toutes deux du cuivre 2OZ pour une meilleure dissipation de la chaleur, jusqu'à une baisse de 13°C en cas de fonctionnement à grande vitesse du processeur, afin d'éviter l'étranglement par surchauffe. En plus de la conception thermique matérielle du VRM, les cartes mères GIGABYTE Z690 continuent à mettre en œuvre la technologie Smart Fan 6 pour une allocation plus flexible des ventilateurs, un réglage plus facile et un mode de réglage manuel avancé. Les utilisateurs peuvent désormais contrôler davantage le réglage de la température du système de jeu pour un équilibre optimal entre silence, fraîcheur et hautes performances.



En plus du réseau super rapide et de la conception de PCB à couches élevées, le Z690I AORUS ULTRA PLUS adopte les conceptions PCIe 5.0 du PCB, des fentes et des composants pour améliorer les performances. Renforcé par des DIMMs de mémoire SMD, un blindage métallique, un routage de mémoire blindé, les utilisateurs peuvent profiter de performances d'overclocking de mémoire premium avec plus de durabilité et plus de stabilité sur les modèles DDR4/DDR5. En particulier sur les modèles DDR5, les paramètres exclusifs d'overclocking, de surtension et du BIOS promettent aux utilisateurs d'améliorer rapidement et facilement les performances d'overclocking et de XMP.



La carte mère GIGABYTE Z690I AORUS ULTRA PLUS offre des connexions haut débit USB 3.2 Gen 2x2 et 3.2 Gen 2. L'audio haute fidélité avec DTS:X Ultra offre l'expérience sonore la plus immersive et la plus abondante, que ce soit pour les jeux ou les loisirs. En plus des conceptions exclusives ci-dessus, les cartes mères GIGABYTE Z690 AORUS continuent le soutien noté de l'éclairage numérique LED et de l'interface graphique de réglage du BIOS qui affiche des informations clés telles que les vitesses d'horloge, la mémoire, les périphériques de stockage, les paramètres d'état du ventilateur et d'autres informations matérielles importantes d'une manière plus intuitive et conviviale. Parallèlement, la technologie Q-Flash permet aux utilisateurs de flasher un fichier BIOS sans installer de CPU, de RAM, de GPU et d'autres périphériques.



Pour les utilisateurs qui souhaitent un équilibre entre budget et fonctionnalité, GIGABYTE sort également le Z690I AORUS ULTRA LITE avec PCIe 3.0 et Wi-Fi 6 supporté. Ce modèle est également disponible en DDR5 et DDR4, ce qui constitue une bonne affaire pour la construction de mini-systèmes. Les cartes mères GIGABYTE Z690I AORUS ULTRA PLUS et Z690I AORUS ULTRA LITE sont désormais disponibles sur le marché, permettant aux utilisateurs d'expérimenter les caractéristiques optimales des cartes mères GIGABYTE AORUS, qui constituent le meilleur choix pour les ordinateurs haut de gamme et les plateformes de jeu.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP