MSI lance les Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT, et RX 6650 XT.



En tant que marque leader dans le domaine du matériel True Gaming, MSI est fier d'annoncer la nouvelle gamme de cartes graphiques alimentées par les GPU AMD Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT, et Radeon RX 6650 XT, offrant les dernières fonctionnalités graphiques, une conception de circuits imprimés avancée, et une excellente technologie thermique.







Les nouvelles cartes graphiques s'appuient sur l'architecture de jeu révolutionnaire AMD RDNA 2, incluent des optimisations de processus et des améliorations logicielles et micrologicielles, et offrent la technologie de mémoire AMD Infinity Cache à large bande passante et faible latence, ainsi qu'une mémoire GDDR6 ultra rapide de 18 Gbps. Ils prennent également en charge Microsoft Windows 11 et Microsoft DirectX 12 Ultimate, la technologie AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), la future technologie AMD FSR 2.0 et les technologies d'upscaling AMD Radeon Super Resolution, ainsi que d'autres fonctionnalités avancées qui offrent des expériences de jeu visuellement époustouflantes et à haut taux de rafraîchissement.



GAMING Séries







MSI a inclus notre ADN thermique de premier ordre dans les nouvelles cartes graphiques MSI Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT et Radeon RX 6650 XT de la série GAMING. La série GAMING hérite des solutions thermiques emblématiques TRI FROZR 2 et TWIN TROZR 8, avec respectivement un design à trois et deux ventilateurs. La clé de ces refroidisseurs est l'unique TORX FAN 4.0, qui utilise des paires de pales de ventilateur liées entre elles par un lien de conception en anneau extérieur qui concentre le flux d'air dans le dissipateur amélioré situé en dessous pour une efficacité de refroidissement maximale. La grande plaque de base en cuivre nickelé améliore considérablement la dissipation de la chaleur pour le GPU et les modules de mémoire (présente uniquement sur la série Radeon RX 6950 XT GAMING TRIO). La conception Airflow Control améliore la dynamique du flux d'air à travers le dissipateur thermique pour une meilleure thermie et une acoustique plus silencieuse. En outre, Mystic Light orne l'extérieur de la carte graphique, illuminant la couleur en synchronisation avec le reste du PC grâce à Mystic Light Sync et Ambient Link, le tout contrôlé par le logiciel MSI Center.



MECH Séries







La série MECH s'est enrichie de quelques modèles avec les cartes graphiques MSI Radeon RX 6750 XT et RX 6650, désormais dotées du célèbre ventilateur TORX FAN 3.0 de MSI. Le design MECH, axé sur les performances, offre l'essentiel pour accomplir toutes les tâches, que ce soit pour le jeu ou le travail. Un système de refroidissement puissant, une plaque arrière renforcée en finition brossée et une esthétique industrielle solide font que la carte MECH convient à tous les types de PC.



Voici les fiches techniques :











TECHPOWERUP