Creative met à jour son App en version 1.7 pour le DAC USB Sound Blaster X1.

Creative propose une nouvelle version de son application unifiée, sobrement intitulée Creative App, qui sert à configurer tous les derniers périphériques de la marque à commencer par les dernières cartes sons et DAC USB Sound Blaster mais aussi les casques audio, barres de son, enceintes et même une webcam !







Cette mise à jour de la Creative App est numérotée 1.7.08.00 et datée du 5 mai 2022. D'après le constructeur, elle apporte quelques corrections et optimisations notamment pour la connexion des périphériques avec l'application SXFI App mais aussi une procédure de mise à jour du firmware améliorée. Quelques bricoles ont également été corrigées dans l'interface graphique.



Mais d'après nos constatations, la Creative App 1.7 apporte surtout le support d'un nouveau produit à savoir le DAC USB Sound Blaster X1. A première vue, cette Sound Blaster X1 est très similaire, pour ne pas dire identique, à l'amplificateur de casque SXFI AMP que nous connaissons déjà. La SB X1 a le même boîtier en aluminium anodisé noir mat, arbore les mêmes boutons et le même logo doré Super X-Fi puisqu'elle supporte également la technologie SXFI. D'ailleurs, les deux produits partagent exactement le même numéro de modèle à savoir ZZ0090 ce qui pourrait laisser penser que ce nouveau DAC est identique au SXFI AMP d'un point de vue matériel.



En comparant les fiches techniques des deux produits, cela semble effectivement le cas ou presque : même DAC AKM AK4377, mêmes dimensions et poids, connectique identique (USB-C/jack)... On observe toutefois de légères différences avec un rapport signal sur bruit (SNR) bien meilleur pour la X1 (128 dB contre 120 dB pour la SXFI AMP). Le taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) est, lui, légèrement amélioré puisqu'il passe de -110 dB sur la SXFI AMP à -109 dB sur la Sound Blaster X1. Pour le reste, les spécifications techniques semblent identiques (plage dynamique de 128 dB, formats d'entrée supportés 2.0/5.1/7.1, casques d'impédance 16 à 600 Ohms...). Bref, contrairement à ce que son nom laisse penser, ce DAC Sound Blaster X1 est plus un SXFI AMP V2 qu'un réel nouveau produit !



A noter quand même une différence de taille. La Sound Blaster X-Fi est fournie avec l'application Creative App comme nous l'avons dit au début de cette actualité alors que la SXFI AMP se contente toujours de l'ancien logiciel SXFI Control qui a déjà quelques années au compteur et qui n'évolue plus vraiment. Les utilisateurs de la Sound Blaster X1 profiteront donc de la nouvelle interface et des nouvelles fonctionnalités associées (Sound Mode, Super X-Fi, Acoustic Engine, Equalizer, CrystalVoice, Scout Mode, Mixer...) y compris la technologie d'optimisation des communications vocales SmartComms Kit.



D'autres nouveaux périphériques vont prochainement être annoncés par Creative comme la barre de son Stage Air V2 (MF8395) et le casque audio ZEN Hybrid (EF1010) mais Creative n'a pas encore donné d'informations sur les solutions logicielles qui seront fournies ou non avec ces produits.



Périphériques compatibles avec l'application Creative App



- Chat USB (EF0980),

- Live! Cam Sync 1080p V2 (VF0880),

- Sound Blaster Audigy Fx V2 (SB1870),

- Sound Blaster Audigy Fx V2 DBPro (SB1870A),

- Sound Blaster GC7 (SB1850),

- Sound Blaster JAM V2 (EF0950),

- Sound Blaster Katana V2 (MF8380),

- Sound Blaster PLAY! 4 (SB1860),

- Sound Blaster X1 (ZZ0090),

- Sound Blaster X4 (SB1815),

- T60 (MF1705).



Téléchargement



- Application Creative App 1.7.08.00 pour Windows 10/11 : Cliquez ICI.



