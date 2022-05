CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le Kolink Citadel Mesh ATX ARGB.



























Informations produit - Citadel Mesh ATX ARGB Tour Midi - noir



- Convient pour les cartes mères jusqu'au facteur de forme E-ATX,

- Espace pour cartes graphiques jusqu'à 385 mm, refroidisseurs de CPU jusqu'à 180 mm et blocs d'alimentation jusqu'à 200 mm,

- Un radiateur de 420 mm à l'avant et un radiateur de 360 mm dans le couvercle possible,

- Panneau d'E/S avec un port USB-C, deux ports USB-3.0 et un port USB-2.0 ainsi que HD Audio,

- La façade en mesh de grande surface favorise le flux d'air,

- Avec au total quatre ventilateurs PWM de 120 mm préinstallés avec LED ARGB,

- Contrôleur inclus pour la commande des ventilateurs et l'éclairage.



La tour midi Kolink Citadel Mesh ATX ARGB en détail



Les citadelles sont le cœur d'un château. Dans la tour midi Kolink Citadel Mesh ATX, tes composants matériels sont bien cachés. Le boîtier offre le meilleur flux d'air possible pour ton matériel de jeu. Avec sa grande façade en maille et ses quatre ventilateurs ARGB-PWM de 120 mm préinstallés, Kolink pose les bases de ta nouvelle configuration de jeu au design RGB bien-aimé. Grâce à l'ARGB, chaque LED peut être contrôlée individuellement, ce qui permet des looks individuels et uniques. Grâce à la porte latérale en verre trempé, tu as toujours un œil sur ton matériel.



L'espace est utilisé de manière créative



L'intérieur est entièrement noir. Le boîtier exploite toutes les possibilités pour organiser au mieux tes composants matériels, le cache du bloc d'alimentation contribue ainsi à un look ordonné. En dessous se trouve la cage de disque dur, dans laquelle il y a de la place pour deux disques durs de 3,5 pouces ou de 2,5 pouces. Deux autres SSD de 2,5 pouces peuvent être fixés à l'arrière du plateau de la carte mère. Pour la gestion des câbles, il offre, avec le cache du bloc d'alimentation, de nombreuses ouvertures. Le bloc d'alimentation ATX standard repose sur un filtre à poussière amovible.



Les cartes graphiques d'une longueur maximale de 385 mm peuvent être installées dans la tour midi. Les refroidisseurs de CPU peuvent avoir une hauteur maximale de 180 millimètres. Les cartes mères, en revanche, vont jusqu'au format E-ATX.



Il y a 7+3 slots PCI. Il est donc possible d'installer verticalement une carte graphique d'une hauteur maximale de 3 slots. Le panneau d'E/S du couvercle comporte deux ports USB 3.0 de type A, un port USB 2.0, un port USB 3.1 de type C et un port audio.



Le flux d'air rencontre la performance



Quatre ventilateurs ARGB-PWM 120 mm de type Kolink Umbra sont préinstallés dans la tour midi Kolink Citadel Mesh ATX ARGB. Tu en trouveras trois à l'avant et un à l'arrière. Les ventilateurs offrent de bonnes performances et peuvent être connectés à des slots de ventilateurs à 4 broches sur la carte mère. Le boîtier contient un contrôleur ARGB/ PWM sur lequel il est possible d'installer alternativement six ventilateurs. L'avantage de la modulation de largeur d'impulsion est le contrôle automatique de la vitesse des ventilateurs, qui adapte le refroidissement à la puissance nécessaire.

Refroidir comme tu le souhaites



La face avant est en grande partie en mesh et contribue de manière déterminante au bon flux d'air du boîtier. Le Kolink Citadel Mesh Midi-Tower peut exploiter pleinement sept ventilateurs de 120 mm.



Tu n'es pas obligé de t'en tenir aux ventilateurs de 120 mm ; tu peux aussi les remplacer par trois ventilateurs de 140 mm à l'avant, deux dans le couvercle ou un dans la paroi arrière. Pour les systèmes refroidis par eau, des radiateurs d'une longueur maximale de 420 mm à l'avant et de 360 mm dans le couvercle peuvent être installés. Cela permet de refroidir parfaitement les composants haut de gamme.



Sur le dessus, il y a un filtre à poussière magnétique au-dessus de la maille avec un motif en nid d'abeille. Il empêche en outre la poussière de pénétrer dans ton système.



Voici la fiche technique :









Il sera disponible en date du 23 mai 2022. Le prix sera de : 129.90 euros.



