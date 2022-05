La carte graphique d'ASUS : La Noctua GeForce RTX 3080 10 GB illustrée.



ASUS s'apprête à sortir une deuxième carte graphique dotée d'une solution de refroidissement Noctua, près d'un an après que les deux sociétés aient annoncé la GeForce RTX 3070 ASUS x Noctua. Cette nouvelle carte utilise la version 10 Go de la RTX 3080 basée sur le GA102 au lieu de la version 12 Go lancée en janvier.











La solution de refroidissement à quatre fentes présente sur la carte est très similaire à la configuration existante avec deux ventilateurs Noctua de 120 mm et une plaque arrière légèrement modifiée. La carte dispose de deux connecteurs d'alimentation à 8 broches en plus des sorties d'affichage non standard avec 3x DisplayPort 1.4 et 2x HDMI 2.1.















La carte ASUS x Noctua GeForce RTX 3080 devrait être lancée prochainement et vendue au prix de 1 150 euros, soit 250 euros de plus que la carte ASUS x Noctua GeForce RTX 3070 existante.



VIDEOCARDZ