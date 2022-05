ASUS nous propose une nouvelle carte mère : La PRIME H610I-PLUS D4.



Les cartes mères de la série Prime d'ASUS sont conçues par des experts pour libérer tout le potentiel des processeurs Intel de 12e génération. Dotée d'une conception robuste, de solutions de refroidissement complètes et d'options de réglage intelligentes, la Prime H610 offre aux utilisateurs et aux constructeurs de PC une gamme d'options de réglage des performances via des fonctions logicielles et micrologicielles intuitives.















FLEXIBILITÉ



Des contrôles complets constituent la base de la série ASUS Prime. La carte mère Prime H610 est dotée d'outils flexibles permettant de régler chaque aspect de votre système et d'adapter les performances à votre façon de travailler pour maximiser votre productivité.



Efficacité énergétique globale



L'unité de traitement de l'énergie (EPU) optimise automatiquement la consommation d'énergie et maximise les économies d'énergie grâce au mode Away - un paramètre intelligent qui crée un scénario d'économie d'énergie extrême en désactivant les contrôleurs d'E/S non utilisés.



BIOS UEFI



Le célèbre BIOS UEFI d'ASUS fournit tout ce dont vous avez besoin pour configurer, régler et affiner votre système. Il offre des options intelligemment simplifiées pour les débutants en bricolage informatique, ainsi que des fonctions complètes pour les vétérans chevronnés.



Des réglages avancés pour les vrais bidouilleurs



Un mode avancé intuitif proposé par l'UEFI vous permet de prendre le contrôle total. Une fonction de recherche intégrée facilite la recherche d'options, et diverses fonctions avancées vous permettent d'effectuer des réglages intelligents et nuancés afin d'ajuster les performances comme vous le souhaitez.



Configuration simple et rapide



Le mode EZ affiche les paramètres et les statistiques essentiels et offre également des assistants guidés, une fonctionnalité de glisser-déposer et l'application en un clic des paramètres importants - tout cela pour vous aider à rendre votre installation opérationnelle en un rien de temps.



Dissipateur thermique et tampon thermique VRM



Le dissipateur et le tampon thermique du VRM améliorent le transfert de chaleur des MOSFETs et des selfs pour un meilleur refroidissement.



Sources de température multiples



Chaque en-tête peut référencer dynamiquement trois capteurs thermiques. Fan Xpert vous permet de cartographier la température des cartes graphiques ASUS prises en charge afin d'optimiser le refroidissement pour les tâches gourmandes en GPU et en CPU.



PCIe 4.0



Les cartes mères Prime H610 sont conçues spécialement pour les processeurs Intel Core™ de 12e génération et offrent une connectivité PCIe 4.0 pour les derniers GPU. La large bande passante et les vitesses de transmission ultrarapides vous permettent de créer des constructions riches en fonctionnalités, capables de gérer des charges élevées sans effort.



Pas de date ni de prix pour le moment.



