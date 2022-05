Donnez aux modules de mémoire de base un aspect haut de gamme grâce au nouvel épandeur de chaleur ARGB de ZALMAN.



ZALMAN a présenté le ZM_MH10, un ensemble de dissipateurs thermiques pour modules mémoire personnalisés, compatibles avec les types de mémoire PC standard (UDIMM DDR5 et DDR4 de hauteur standard). Cela devrait s'avérer pratique pour ceux qui achètent des kits de mémoire DDR5 d'entrée de gamme qui sont des modules nus (dépourvus de toute forme de refroidissement). Sa conception implique deux plaques de 1 mm d'épaisseur en alliage d'aluminium et de magnésium qui sont reliées au sommet, lequel comporte un minuscule circuit imprimé avec six LED RVB adressables qui illuminent un diffuseur ABS blanc givré.















Le circuit imprimé d'éclairage est relié à une entrée ARGB standard à 3 broches de 5 V. Les plaques de dissipation thermique sont fournies avec des coussinets thermiques de 1 mm d'épaisseur et de 0,3 mm d'épaisseur. Les deux plaques comprennent des coussinets thermiques, vous pouvez donc les utiliser avec des DIMM à rang unique ou à double rang (qui ont des puces DRAM sur les deux côtés du PCB). Les coussinets thermiques plus fins de 0,3 mm sont recommandés pour DDR5 en raison des composants PMIC volumineux au centre du DIMM. Chaque jeu de ZM_MH10 couvre un DIMM, et mesure 137 mm x 8,5 mm x 40 mm (LxPxH), pour un poids de 55 g.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP