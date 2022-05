GIGABYTE nous propose un nouvel écran PC : Le S55U Gaming.



















Un moniteur de jeu qui dépasse vos attentes



Le GIGABYTE S55U est un écran QD de 54,6 pouces avec une résolution UHD et équipé du dernier HDMI® 2.1, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience de jeu des plus fluides et une qualité d'image impressionnante. La couleur 10 bits et la large gamme de couleurs de 96 % DCI-P3 offrent une précision et une cohérence des couleurs exceptionnelles. Les services de streaming intégrés fournissent de nombreux films et émissions de télévision et il est également possible de télécharger vos applications préférées à partir du système Android. Que ce soit pour jouer ou pour d'autres activités de divertissement, le S55U peut tout faire !



L'expérience 4K sur un écran de 50 pouces et plus



Avec la création de contenus de jeux en plus haute résolution, il est temps pour vous d'investir dans un écran 4K ! Les moniteurs 4K de GIGABYTE offrent des images nettes et détaillées et vous offrent une expérience visuelle plus vraie que nature ! Cette résolution UHD de 54,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz offre des jeux fluides et un impact visuel sur un grand écran.



Quantum Dot



Grâce à la technologie Quantum Dot, il offre un affichage plus vivant avec 96 % de l'espace colorimétrique DCI-P3 et une plus grande luminosité et des effets HDR, offrant une variété plus riche de graduations de couleurs et une plus grande précision.



Full Array Local Dimming



La technologie de gradation locale permet d'augmenter le taux de contraste pour offrir une meilleure image en atténuant la zone de l'écran qui est nécessaire et en gardant le côté lumineux de l'écran lumineux. Grâce à la matrice de 132 zones, vous pouvez obtenir les meilleures images et les reflets intenses possibles avec le contenu HDR.



VRR, ALLM et eARC



Idéal pour les jeux sur console 4K à 120 Hz et les fonctions - taux de rafraîchissement variable et mode de faible latence automatique - offrant aux joueurs une expérience plus immersive sans distractions. En outre, la fonction eARC simplifie la connectivité et offre une plus grande facilité d'utilisation pour la découverte de plusieurs composants et l'optimisation audio.



HOME Divertissement



Les applications intégrées telles que YouTube et Netflix vous offrent des services de divertissement en continu. Vous pouvez également télécharger les applications de divertissement souhaitées sur Google Play Store pour créer votre propre palais des rêves. La plateforme de streaming fournit des recommandations personnalisées et reprend les clips précédemment regardés à l'endroit où vous les avez regardés pour vous offrir le contenu le plus intriguant qui soit.



STABILISATEUR DE VISÉE SYNCHRONE



Il réduit le flou de mouvement et maintient une clarté supplémentaire dans le jeu pour une expérience de stabilisation exceptionnelle. Il vous suffit d'activer cette fonction pour doubler votre capacité de visée ! Allons abattre quelques ennemis !



ÉGALISEUR DE NOIR



L'égaliseur de noir approfondit les détails de la partie sombre de la scène sans affecter les autres zones d'affichage. Activez cette fonction pour révéler tous vos ennemis cachés !



CONTRÔLE À SIX AXES



Grâce au contrôle à six axes, vous pouvez contrôler six couleurs (rouge, vert, bleu, cyan, magenta et jaune) individuellement et obtenir un affichage plus précis de la gamme de couleurs sur le moniteur.



MINUTERIE ET RÉTICULE À L'ÉCRAN



Il garde la trace du temps de jeu écoulé, et le compteur de jeu vous aide à calculer l'utilisation des accessoires de l'adversaire ou toute autre information de comptage. Vous n'avez plus besoin de régler l'alarme de votre téléphone pour vous rappeler quand aller chercher le ravitaillement ou quand démolir une bombe !



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



GIGABYTE