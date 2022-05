La gamme de processeurs Intel Alder Lake-HX pour stations de travail et ordinateurs portables de jeu est dévoilée : Jusqu'à 16 cœurs, 5 GHz et support PCIe Gen 5.0.



La prochaine gamme de processeurs Alder Lake-HX de 12e génération d'Intel pour les stations de travail et les ordinateurs portables de jeu a fait l'objet d'une fuite sur Videocardz. La gamme comprend plusieurs UGS qui sont destinées aux ordinateurs portables les plus rapides pour les créateurs de contenu et les joueurs.







La gamme de processeurs Intel Alder Lake-HX de 12e génération est dévoilée : Conçus pour les stations de travail et les ordinateurs portables de jeu haut de gamme avec jusqu'à 16 cœurs, des fréquences de 5 GHz et PCIe 5.0



Avec la gamme Alder Lake-HX, Intel apporte les matrices de la 12e génération des ordinateurs de bureau au segment des ordinateurs portables dans un facteur de forme BGA. Dans ce seul but, Intel utilisera la matrice Alder Lake 'C0' qui contient un total de 8 P-Cores et 8 E-Cores. Ces puces auront la même taille de boîtier que les composants de bureau, soit 45 x 37,5 mm, mais leur hauteur a été réduite de 4,4 mm à 2,0 mm.



Puisque ces processeurs sont basés sur le même silicium que les processeurs de bureau, il faut s'attendre à un nombre de cœurs, une taille de cache et une vitesse d'horloge similaires. L'une des principales caractéristiques est que les processeurs Alder Lake-HX d'Intel seront la première plate-forme PCIe Gen 5.0 pour ordinateurs portables, avec un total de 48 voies PCIe. Celles-ci comprennent 16 PCIe Gen 5, 20 PCIe Gen 4 et 12 PCIe Gen 3. Comme on peut le deviner, ces processeurs offrent de meilleures capacités d'E/S que la gamme Alder Lake-H existante, qui ne propose que 28 voies PCIe, dont 16 Gen 4 et 12 Gen 3.







L'autre caractéristique importante de la gamme Intel Alder Lake-HX est la prise en charge complète de l'overclock pour le processeur et la mémoire DDR5. Cela sera possible grâce à une mise à jour de l'ETU (Extreme Tuning Utility), tandis que les profils XMP 3.0 seront disponibles sur une large gamme de plateformes HX de mobilité.



Enfin, parlons des UGS. Il y en a 7 au total, de 8 à 16 cœurs. Il n'y a pas une seule unité de gestion des stocks qui ne dispose pas de cœurs électroniques sur la puce. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que certaines UGS de premier rang dans chaque segment sont compatibles ECC et vPRO, tandis que les UGS de deuxième rang offrent une mémoire complète et des overclocks de cœur illimités, tandis que le reste présente un OC de cœur limité.



Pour en venir aux SKU, le segment Intel Core i9 comprendra les i9-12950HX et i9-12900HX avec 16 cœurs et 24 threads (8+8), offrant des fréquences de boost allant jusqu'à 5,0 GHz, 30 Mo de cache et un TDP allant de 55W (PL1) à 157W (PL2).



Le segment des Core i7 est le plus fourni avec trois UGS, à savoir les i7-12850HX, i7-12800HX et i7-12650HX. Les SKU i7 supérieurs sont dotés de 16 cœurs, mais disposent de 25 Mo de cache et d'une fréquence d'horloge pouvant atteindre 4,8 GHz, tandis que le 12650Hx est équipé de 14 cœurs et de 20 threads (6+8) pour un total de 24 Mo de cache et une fréquence d'horloge pouvant atteindre 4,7 GHz.







Enfin, nous avons le segment d'entrée de gamme Intel Alder Lake-HX Core i5 qui comprend le 12 core i5-12600HX (4+8) et le 8 core i5-12450HX (4+4). Ces processeurs sont dotés d'un cache de 18 et 12 Mo et leur fréquence d'horloge peut atteindre 4,6 et 4,4 GHz, respectivement. Le seul élément qui fait défaut à ces puces par rapport à la gamme Alder Lake-H est l'iGPU 32-16 EU qui est similaire à celui des ordinateurs de bureau. Nous pouvons nous attendre à ce que ces puces atterrissent dans plusieurs ordinateurs portables dans les mois à venir jusqu'au Computex 2022 et une annonce officielle est attendue à l'événement Vision d'Inte la semaine prochaine.



Spécifications de la gamme de processeurs Intel Alder Lake-P pour ordinateurs portables :









