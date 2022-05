SAMSUNG nous propose un nouvel écran : Le Smart Monitor M8 S32BM801UU.



Porté par un design élégant et moderne, le Smart Monitor M8 S32BM801UU signé Samsung vous propose une expérience hybride avec un moniteur connectée 4K UHD HDR10+. Idéal pour travailler sans avoir besoin de PC et pour se divertir, il intègre Wi-Fi et Bluetooth, Microsoft 365, Tizen OS.



















Un écran connecté à toutes vos vies



Tout ce dont vous avez besoin est sur votre écran. Visionnez, travaillez et chattez - sans avoir besoin de connecter un PC - avec Smart Monitor. Votre contenu favoris, vos applications de productivité et d'appel vidéo sont intégrés pour une configuration de bureau simple et élégante que vous aurez toujours plaisir à utiliser.



L'expérience Smart TV



Le divertissement sans effort. Profitez de Netflix, YouTube et d'autres services de streaming en connectant simplement votre Smart Monitor au Wifi. Samsung TV Plus vous offre également du contenu gratuit en direct et à la demande, sans téléchargement ni inscription requis, tandis que le Guide Universel vous propose des recommandations de contenu personnalisé.



Options de couleurs savoureuses



Illuminez votre espace avec vos teintes préférées. Smart Monitor offre une touche de votre couleur favorite pour éclairer instantanément n'importe quelle pièce. Choisissez parmi le blanc, le rose, le bleu ou le vert et rendez votre espace authentiquement personnel.



Design Fin iconique



Exprimez-vous. Le Smart Monitor est conçu en prenant en compte de votre style de vie et offre un design plus avant-gardiste que jamais. Le Smart Monitor est conçu en prenant en compte votre style de vie et offre un design plus avant-gardiste que jamais.



Espace de travail



Essayez le sans-PC. Naviguez sur le web, éditez des documents et travaillez sur des projets, sans avoir besoin d'un PC séparé. Avec le nouveau mode de travail, vous pouvez aussi accéder à distance à un autre PC, utiliser les programmes Microsoft 365 et même vous connecter à des appareils mobiles Samsung avec Samsung DeX pour travailler en toute fluidité.



Caméra SlimFit



Rejoignez n'importe quelle conversation. La caméra SlimFit inclinable vous permet de créer l'angle parfait lorsque vous utilisez vos applications d'appel vidéo préférées comme Google Duo, qui est accessible directement via le Smart Monitor. En plus, le cache de la caméra et la possibilité de la détacher complètement protègent toujours votre vie privée.



Hub IoT



Transformez votre Smart Monitor en un centre de contrôle pour chez vous en le connectant à vos produits IoT avec SmartThings. Détendez vous en éteignant la lumière, en fermant les volets et en réglant le thermostat à la température parfaite grâce au Smart Monitor pour une soirée parfaitement détendue.



Assistants Vocaux Multiples



Avec la fonction Far Field Voice, activez votre assistant vocal juste en parlant. Contrôlez directement le Smart Monitor - même à distance - et dites lui ce dont vous avez besoin. C'est aussi simple que cela. Le Smart Monitor supporte à la fois Bixby et Amazon Alexa.



Connectivité mobile



Avec l'intégration AirPlay, vous pouvez connecter sans fil vos appareils Apple au Smart Monitor et visualiser sur un écran plus grand. Partagez le contenu de votre appareil sur Smart Monitor, depuis un iPhone, un iPad et un Mac pour visualiser vos applications, sites Web et documents préférés.



UHD & HDR 10+



Visionnez des images dans tous leurs détails. La résolution UHD permet de donner magnifiquement vie à chaque élément de contenu. La prise en charge HDR 10+ avec un milliard de couleurs et sRGB 99% crée des scènes plus lumineuses et plus sombres pour des réglages plus nuancés sans perdre aucun détail, afin que vous puissiez profiter du contenu exactement comme il a été prévu.



USB type-C



La connectique USB type-C vous permet de diffuser des documents sur votre écran PC à l'aide d'un seul câble. De plus, cela vous permet de conserver un environnement de travail dégagé et agréable pour travailler en toute sérénité.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 11 mai 2022. Le prix sera de : 749.95 euros.



SAMSUNG