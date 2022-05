Windows 11 reçoit une nouvelle barre de contrôle Xbox, voici ce qu'elle fait.



Depuis des années, Microsoft tente d'apporter l'expérience de la console Xbox sur le marché des PC. Elle insiste lourdement sur le fait que son système d'exploitation est le meilleur pour les jeux et le gaming. Eh bien, les joueurs à manette sur PC se réjouissent, car Microsoft vous a vu et il y a une nouvelle barre de jeu pour PC.







Actuellement en test sur Windows Insider Preview Build 22616, la nouvelle barre offre une interface utile et plus rapide pour utiliser votre manette pour lancer vos jeux. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui utilisent leur PC comme s'il s'agissait d'une console reliée à un téléviseur. Cela signifie que vous pouvez directement lancer vos jeux à partir de votre contrôleur, ce qui est un avantage supplémentaire.







C'est aussi un peu loin de ce qu'était la "barre de jeu" originale de la Xbox sur Windows 11, qui n'était qu'un ensemble de fonctions superposées (bien qu'il faille admettre qu'elles étaient parfois utiles). Parmi ces fonctionnalités originales, citons les interactions sociales, les chats vocaux, les options de capture vidéo et d'écran, ainsi que certaines fonctions de contrôle des performances. Vous n'êtes pas non plus limité à l'utilisation d'une manette, puisque la touche Windows + le bouton G vous permettra également de visualiser l'écran.



Cette nouvelle fonctionnalité semble être une édition utile et pratique pour les propriétaires de PC multimédia. J'ai un ordinateur de bureau installé dans mon salon, spécialement conçu pour jouer à Forza avec une manette. On dirait que Microsoft a mis du temps à réaliser que ce genre d'interface serait utile sur PC. Ce type d'interface existe sur Steam depuis le Steam Controller et, bien entendu, depuis des années sur les consoles. Alors pourquoi les gens de Redmond ont-ils mis si longtemps à penser que peut-être, juste peut-être, certains joueurs avec une manette pourraient vouloir utiliser leur manette pour fermer et ouvrir leurs jeux ?







Si vous êtes impatient et que vous avez besoin de cette fonctionnalité maintenant, vous devez vous inscrire au programme Windows Insider, le régler sur Bêta, puis vous inscrire au programme Xbox Insider et installer l'application Xbox Insider à partir de Windows Store. Après cela, inscrivez-vous à Windows Gaming Preview à partir de cette application, puis vous devrez mettre à jour la Xbox Game Bar et toute autre application associée à la Xbox à la fois avec Windows Update et Windows Store, et redémarrer. Honnêtement, c'est beaucoup de travail pour obtenir simplement un lanceur rapide pour les jeux avec une manette Xbox, et pour la plupart des utilisateurs, nous recommandons simplement d'attendre la sortie publique.



Avec cette annonce, Microsoft a déclaré que les builds actuels de Beta et Dev pour Windows Insiders sont en fait les mêmes numéros de build. Cela signifie effectivement que la prochaine preview insider se rapproche de plus en plus d'une version complète. Il y a toute une série de fonctionnalités qui sont ajoutées au-delà de la simple barre Xbox plus conviviale pour les contrôleurs.



