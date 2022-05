ASUS va présenter son SSD NVMe ROG STRIX SQ7.



ASUS a présenté son prochain SSD NVMe. L'image teaser représente un disque SSD NVMe ROG STRIX SQ7. Ce dispositif offre 1 To de stockage via l'interface M.2 PCIe Gen4.







Le SSD est de type M.2 2280 et prend en charge PCIe Gen 4/4. Malheureusement, aucun SSD Gen5 n'a encore été vu, mais ASUS teste peut-être le marché avant de se lancer dans le segment des SSD premium. Le teaser arrive à peine 3 semaines avant le Computex 2022. Il est possible que le nouveau SSD soit présenté lors de l'événement "Boundless" d'ASUS le 17 mai.



À l'exception des modules de RAM, ASUS vend déjà pratiquement tous les composants de PC. Mais cela permettra bientôt aux fans d'ASUS de construire des ordinateurs entièrement ASUS. Parmi les trois principaux : ASUS, MSI et Gigabyte, seul ce dernier propose actuellement une gamme complète d'articles, des claviers aux moniteurs en passant par le matériel PC. Mais ASUS a une longueur d'avance dans le domaine de l'ameublement, grâce à sa connexion avec IKEA.



THE GURU3D