Information produit - Câble carte mère Strimer Plus V2 24 broches RGB



- Câble d'extension pour carte mère avec éclairage RGB adressable,

- Extrêmement lumineux grâce à 120 diodes électroluminescentes,

- Contrôleur pour le logiciel L-Connect 3 inclus,

- Choisis parmi 13 effets d'éclairage prédéfinis ou crée ton propre look,

- Design compact amélioré pour plus de flexibilité lors de la pose,

- Plusieurs possibilités de connexion : connecteur RGB 3 broches, connecteur USB 2.0 via la carte mère et alimentation via SATA,

- Le sleeve blanc de haute qualité permet des couleurs particulièrement authentiques,

- Avec clips de câbles robustes en noir et blanc, pour une gestion optimale des câbles.



Le câble de carte mère Lian Li Strimer Plus V2 24 broches RGB en détail :



Le câble de carte mère Lian Li Strimer Plus V2 24 broches RGB est le successeur intelligemment perfectionné du Lian Li Strimer Plus V1 24 broches. Grâce à 120 LED RGB adressables numériquement, il offre un jeu de couleurs impressionnant. Tu as le choix entre 13 effets lumineux préconfigurés ou tu peux créer tes propres effets. Grâce au logiciel L-Connect 3 de Lian Li, tu contrôles facilement l'éclairage de ton câble de carte mère 24 broches Lian Li Strimer Plus V2 via ton système.



Un éclairage RGB époustouflant pour ton PC de jeu



La V2 du câble pour carte mère Strimer Plus t'offre des effets d'éclairage quasiment infinis. Au total, 120 LED RGB adressables individuellement illuminent le câble d'extension de 20 cm. Contrairement à son prédécesseur, toute la largeur du câble est désormais éclairée. La largeur de chaque bande LED a été réduite à 2,1 mm, ce qui renforce le design particulièrement fin.



Un design fin et bien pensé



Pour garantir la plus grande solidité possible des couleurs, Lian Li mise à nouveau sur un gainage blanc. Un diffuseur blanc laiteux en silicone résistant aux UV répartit la lumière de manière uniforme. En outre, un rail blanc modifie l'angle de rayonnement de manière à ce que les différents fils ne s'influencent pas mutuellement dans leur effet de couleur en rayonnant vers les côtés.



En outre, l'épaisseur du câble a été réduite de 11 mm à un mince 8 mm, ce qui améliore encore nettement la flexibilité et te permet de réaliser des courbures importantes. Lian Li a pensé à tout : c'est pourquoi deux jeux de clips de câbles de couleurs différentes sont inclus dans la livraison afin de compléter parfaitement le schéma de couleurs de ton installation.

Trois possibilités d'alimentation



Le câble d'extension ATX 24 broches relie le câble 24 broches de tout bloc d'alimentation ATX disponible dans le commerce à la prise 24 broches de la carte mère. Grâce au contrôleur L-Connect 3 fourni, tu peux contrôler l'éclairage directement via la carte mère avec un header RGB à 3 broches ou un header USB 2.0. L'alimentation électrique est assurée par le port SATA le plus proche du bloc d'alimentation. Il convient de noter que seul le contrôleur est connecté au câble SATA. En outre, le contrôleur offre également de la place pour un autre câble Strimer Plus V2 à 8 broches ou Triple 8 broches.



Grâce à la synchronisation confortable de la carte mère via L-Connect 3, tu peux synchroniser l'éclairage RGB de tous tes appareils Lian Li en appuyant sur un bouton.



Voici la fiche technique :







Il sera disponible en date du 20 mai 2022. Le prix sera de : 69.90 euros.



Pour plus d'informations, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Pour faire une précommande, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



CASEKING