Le groupe Team lance le T-FORCE VULCAN Z SATA SSD.



Depuis des années, T-FORCE, la sous-marque gaming du fournisseur mondial de mémoires TEAMGROUP, propose une gamme complète de SSD pour répondre aux différents besoins des joueurs. Aujourd'hui, une nouvelle génération de SSD T-FORCE VULCAN Z SATA a été annoncée, offrant une expérience de jeu plus rapide et plus fluide, et constituant le meilleur choix pour ceux qui mettent à niveau leur périphérique de stockage SATA d'un disque dur vers un SSD de jeu.







Le T-FORCE VULCAN Z SATA SSD est doté de puces de mémoire flash 3D TLC soigneusement sélectionnées qui offrent des vitesses de lecture fluides allant jusqu'à 550 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 500 Mo/s. Les performances de transfert sont quatre fois plus élevées que celles des disques durs traditionnels, offrant aux utilisateurs une expérience de jeu totalement nouvelle. Le SSD VULCAN Z est doté d'une fonction intégrée de correction automatique des erreurs (ECC) qui améliore considérablement la précision du stockage des données de jeu. Il prend également en charge les commandes d'optimisation TRIM de Windows et utilise la technologie de surveillance de l'état de santé S.M.A.R.T.. Toutes ces caractéristiques permettent d'optimiser les conditions de lecture et d'écriture du SSD et de prolonger sa durée de vie afin que les joueurs puissent conserver leurs précieuses données de jeu en toute sécurité.



Le VULCAN Z SATA SSD est disponible dans des capacités allant de 240 Go à 2 To, offrant ainsi aux consommateurs de nombreuses possibilités d'extension. En plus d'être le compagnon des joueurs sur le champ de bataille virtuel, le SSD a un design noir mat à profil bas avec le logo distinctif de T-FORCE sur le dessus, ce qui est parfait pour les joueurs qui cherchent une configuration PC élégante à thème noir. Par conséquent, pour les joueurs qui souhaitent mettre à niveau leurs solutions de stockage, assurez-vous de vous tenir au courant des dernières nouvelles sur le site officiel de TEAMGROUP et sur les canaux locaux.



Disponibilité et Prix



Le SSD T-FORCE VULCAN Z de TEAMGROUP sera disponible dans le monde entier à la mi-mai 2022.



Voici un tableau des sorties et des tarifs :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP