Thermalright présente le refroidisseur de CPU AXP90-X53 Full Black.



Thermalright présente aujourd'hui l'AXP90-X53 Full Black, un refroidisseur de CPU haut de gamme à flux d'air. Le refroidisseur est conçu pour une hauteur Z de 53 mm lorsqu'il est entièrement assemblé (y compris le ventilateur), ce qui le rend adapté à certains cas d'utilisation SFF/bas profil. Sa conception implique une base en cuivre C1100 plaqué nickel miroir, à partir de laquelle quatre caloducs de 6 mm d'épaisseur du même matériau passent, transportant la chaleur à travers une pile de 54 ailettes en aluminium de couleur foncée.



















La pile d'ailettes est ventilée par un ventilateur de 15 mm d'épaisseur et de 92 mm. Ce ventilateur reçoit une entrée PWM à 4 broches et dispose d'un double roulement à billes. Il tourne à des vitesses allant jusqu'à 2 700 tours/minute et génère un flux d'air de 42,58 CFM, avec un niveau sonore de 22,4 dBA. Parmi les types de sockets de CPU pris en charge par le Thermalright AXP90-X53 Full Black figurent LGA1700, LGA1200 et AM4. Avec son ventilateur en place, le refroidisseur mesure 94,5 mm x 95 mm x 53 mm (LxPxH) et pèse 540 g.



La société n'a pas révélé le prix.



