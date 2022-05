Acer présente l'Acer Chromebook Spin 514 équipé des nouveaux processeurs AMD Ryzen 5000 C-Series.



Acer a présenté aujourd'hui son nouveau Chromebook Spin 514 convertible et durable de haute performance, alimenté par les nouveaux processeurs AMD Ryzen 5000 C-series basés sur l'architecture AMD "Zen 3" et les graphiques AMD Radeon, également lancés aujourd'hui. "Le partenariat continu d'Acer avec AMD a donné naissance à des Chromebooks primés qui offrent des performances puissantes dans des designs fins et légers ", a déclaré James Lin, directeur général des ordinateurs portables, IT Products Business, Acer Inc. "Les clients des Chromebooks d'Acer ont repoussé les limites de ce qu'ils peuvent faire avec leur Chromebook, et ils peuvent faire encore plus avec le nouvel Acer Chromebook Spin 514 équipé de Ryzen."



















" Nous sommes fiers de nous associer à Acer pour présenter le nouveau Chromebook Spin 514 d'Acer, équipé d'un processeur AMD ", a déclaré Saeid Moshkelani, vice-président senior et directeur général de l'unité commerciale Client d'AMD. " Grâce aux performances de premier plan des processeurs Ryzen 5000 C-Series, le dernier Chromebook d'Acer équipe les consommateurs d'une technologie qui place la collaboration et l'efficacité au premier plan de chaque salle de classe, bureau et espace créatif. "



De puissantes performances AMD Ryzen avec un écran immersif



Le nouvel Acer Chromebook Spin 514 (CP514-3H) fait du multitâche un jeu d'enfant grâce aux derniers processeurs AMD Ryzen 5000 de la série C basés sur l'architecture "Zen 3" d'AMD. Qu'il s'agisse de s'attaquer aux finances personnelles ou d'exécuter les dernières applications de productivité, le nouvel Acer Chromebook Spin 514 peut tout gérer. Les graphismes AMD Radeon contribuent à la fluidité des images lors des jeux en nuage et de la diffusion des derniers contenus sur l'écran IPS multi-touch Full HD de 14 pouces du Chromebook. Fabriqué avec du verre Corning Gorilla Glass, l'écran est protégé des rayures et des chocs. De plus, l'attention se portera sur les images immersives grâce à la gamme de couleurs sRGB 100 % vibrante de l'écran et aux bords latéraux ultra étroits de 6,1 mm (0,24 in).



Les travailleurs hybrides et les étudiants pourront profiter de superbes vidéos lors des conférences téléphoniques et des cours en ligne grâce à la webcam Full HD du Chromebook Spin 514 d'Acer, dotée de la technologie de réduction des reflets. Un son riche complète la solution de conférence avec des microphones doubles et deux haut-parleurs orientés vers le haut. Un obturateur de caméra protège la confidentialité lorsque les appels et les cours sont terminés.



La durabilité MIL-STD 810H de qualité militaire s'associe aux capots supérieur et inférieur en aluminium pour offrir aux clients la protection dont ils ont besoin pour utiliser l'appareil partout où le travail, les cours et les loisirs les mènent. La conception convertible du Chromebook Spin 514 est dotée de charnières à 360 degrés, ce qui permet d'utiliser son écran tactile dans quatre modes différents : mode écran pour les présentations, mode tablette pour le divertissement, mode clapet pour la saisie au clavier et mode tente pour tirer le meilleur parti des petits espaces. Une batterie d'une autonomie de 10 heures permet aux utilisateurs de rester productifs dans tous les modes en déplacement.



Le nouveau Acer Chromebook Spin 514 est doté de nombreuses fonctionnalités, notamment le Wi-Fi 6 rapide qui offre des performances et une connectivité fiables, ainsi que deux ports USB Gen 2 Type-C et HDMI en option pour se connecter à des périphériques, charger des appareils et transférer des données. La navigation est fluide et précise sur le pavé tactile durable en Corning Gorilla Glass, et le clavier rétroéclairé en option stimule la productivité dans diverses conditions d'éclairage.



Acer Chromebook Enterprise Spin 514



Pour les utilisateurs en entreprise, le Chromebook Enterprise Spin 514 d'Acer offre les capacités professionnelles de Chrome OS pour fournir aux employés une expérience moderne et des appareils qui restent rapides, ont une sécurité intégrée, se déploient rapidement et réduisent le coût total de possession. Les appareils Acer Chromebook Enterprise libèrent le service informatique des tâches administratives banales, facilitent la collaboration et sécurisent l'accès aux données et aux applications pour la main-d'œuvre en nuage.



Prise en charge de Chrome OS et des applications

Les Chromebooks d'Acer sont construits sur Chrome OS, offrant des temps de démarrage rapides, une facilité d'utilisation, une sécurité et une plus grande autonomie. Les Chromebooks d'Acer prennent en charge les applications Web ainsi que les applications installées via Google Play, afin que les utilisateurs puissent accéder à toutes leurs applications préférées pour la productivité, l'école, la créativité et plus encore.



Disponibilité et Prix



- L'Acer Chromebook Spin 514 (CP514-3H) sera disponible au troisième trimestre en Amérique du Nord à partir de 579.99 Dollars et dans la région EMEA à partir de 749 euros.

- L'Acer Chromebook Enterprise Spin 514 (CP514-3H) sera disponible au troisième trimestre en Amérique du Nord à partir de 899.99 Dollars et dans la région EMEA à partir de 849 euros.



TECHPOWERUP