AMD présente la série Ryzen 5000 C-Series pour Chromebooks avec jusqu'à huit cœurs Zen3 et un TDP de 15W.



AMD a annoncé ses nouveaux processeurs Ryzen 5000 C-Series, apportant le design "Zen 3" aux produits informatiques Chrome OS haut de gamme pour le travail et les efforts coordonnés. Les nouveaux processeurs offrent une autonomie de batterie de toute une journée et des performances de premier ordre avec jusqu'à huit cœurs x86 aux performances d'élite, les plus accessibles pour Chrome OS. Les récents processeurs exceptionnels de la série C d'AMD permettent une formation au développement passé sur les marchés en développement des acheteurs et des entreprises pour Chrome OS.







Les processeurs AMD Ryzen 5000 C-Series de nouvelle génération apportent à Chrome OS des performances accrues et une batterie longue durée



Grâce à la mise à niveau de la carte graphique Radeon, les processeurs Ryzen 5000 C-Series pour Chrome offrent une réactivité 67 % plus rapide et des performances graphiques améliorées de 85 %. Les technologies Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2 offrent aux clients une disponibilité de pointe et une transmission de données plus riche en informations.



AMD relève la barre des performances des Chromebooks modernes. Avec jusqu'à huit cœurs, les processeurs Ryzen 5000 C-Series offrent aux utilisateurs de Chromebook la possibilité de rester déconnectés toute la journée sans sacrifier les performances et la productivité.



- Saeid Moshkelani, vice-président senior et directeur général de l'unité commerciale client d'AMD.



Les processeurs AMD Ryzen 5000 C-Series seront bientôt disponibles auprès des principaux partenaires OEM sur les marchés des acheteurs, de la formation et des entreprises. Le processeur Ryzen 7 5825C sortira d'abord dans le HP Elite c645 G2 Chromebook Enterprise à partir de juin, permettant d'exécuter de multiples tâches et une fantastique autonomie de la batterie pour la main-d'œuvre hybride. Bientôt, l'Acer Chromebook Spin 514 apportera efficacité et coopération aux acheteurs et aux entreprises dans un design convertible solide et productif.



Citations des partenaires d'AMD, Google, Acer et HP







Nous travaillons en étroite collaboration avec AMD pour alimenter une nouvelle génération de Chromebooks destinés aux marchés grand public et commercial. Ces Chromebooks, équipés des nouveaux processeurs Ryzen 5000 C-Series d'AMD, sont conçus pour une plus grande efficacité, des performances fiables et une autonomie prolongée afin de permettre une productivité collaborative accrue dans Google Workspace et d'autres applications critiques pour l'entreprise sous Chrome OS.



- John Solomon, vice-président et directeur général de Chrome OS, Google











Nous sommes ravis de présenter les nouveaux processeurs AMD Ryzen 5000 C-Series dans le Chromebook Spin 514 d'Acer. Cette nouvelle génération de Chromebooks est un excellent exemple de ce qu'un partenariat industriel collaboratif peut apporter : l'excellence en matière de performances de calcul, de graphisme, d'autonomie et de design.



- James Lin, directeur général des ordinateurs portables, division des produits informatiques, Acer.











HP s'engage à fournir des solutions innovantes pour les travailleurs essentiels et les apprenants passionnés dans les environnements de travail hybrides d'aujourd'hui. Grâce à notre partenariat continu avec AMD, notre nouveau Chromebook Enterprise HP Elite c645 G2 équipé de Ryzen permettra encore plus de performances, d'efficacité et de connectivité améliorée, offrant une expérience exceptionnelle, peu importe où et comment vous travaillez et apprenez.



- Alex Thatcher, directeur de la planification des clients du cloud, HP Inc.



WCCFTECH