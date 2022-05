La Radeon RX 7900 XT d'AMD pourrait devancer NVIDIA en tant que première carte graphique PCIe Gen5.



AMD reçoit beaucoup d'amour de la communauté open-source parce qu'elle est prête à travailler avec les développeurs pour s'assurer que ses cartes graphiques Radeon sont rapides et stables sur les systèmes d'exploitation autres que Windows. Les récentes mises à jour du noyau Linux pour prendre en charge GFX11, qui fait référence à la future architecture graphique RDNA 3 de la société, en sont un bon exemple.







Kepler, le divulgateur de rumeurs sur Twitter au nom scientifique, a enquêté sur ces correctifs et a découvert un certain nombre de détails intéressants, comme le fait que Navi 31 disposera apparemment de six moteurs de shader, contre quatre sur Navi 21 et seulement deux sur Navi 10.



PCIe Gen5 16x for Navi31 pic.twitter.com/f53270NXpE

— Kepler (@Kepler_L2) May 4, 2022



Sa dernière découverte est que la série Radeon RX 7000 sera apparemment livrée avec le support PCI Express 5.0. Si c'est le cas, et si ces pièces sont livrées avant les cartes concurrentes Ada Lovelace de NVIDIA, cela en ferait les premiers GPU de bureau à être livrés avec la connectivité PCIe 5.0. La plate-forme Alder Lake (12e génération) d'Intel possède déjà la capacité PCIe 5.0, ce qui placerait les nouveaux GPU dans la curieuse position de fonctionner au mieux avec la plate-forme du concurrent d'AMD - ce qui n'est pas une position nouvelle ou unique pour les cartes Radeon.



Bien sûr, AMD pourrait sortir sa plateforme Socket AM5 et ses processeurs Zen 4 en même temps que les nouvelles Radeon. AMD nous a confirmé que les processeurs de bureau de la série Ryzen 7000 auront un support PCIe 5.0. Cela dit, il est peu probable que cela fasse une grande différence ; dans le passé, en utilisant une interface à 16 voies, les cartes passant de PCIe 2.0 à 3.0, ou de 3.0 à 4.0, ont rarement fait une différence significative en termes de performances.







Cette RX 6500 XT semble avoir une interface x16 complète, mais la plupart des doigts ne sont pas connectés à quoi que ce soit.



La différence est principalement notable pour les personnes qui utilisent ces cartes à des fins de calcul, où la bande passante PCIe peut constituer un goulot d'étranglement majeur. Une bande passante élevée sur l'interface du bus système peut également améliorer les performances dans les scénarios où la mémoire est limitée ; certaines personnes ont émis l'hypothèse que l'interface à largeur x4 de la Radeon RX 6500 XT n'est limitée que par les 4 Go de mémoire locale de la carte, bien que les performances de la carte souffrent sur les systèmes plus anciens avec des révisions PCIe plus anciennes, que vous utilisiez ou non toute la RAM.



Quoi qu'il en soit, nous attendons avec impatience de voir à quoi ressembleront les composants de prochaine génération d'AMD. Dans l'intervalle, la société a soi-disant des modèles rafraîchis de sa série RDNA 2 sur le chemin. S'ils se concrétisent, soyez assurés que nous les examinerons de près.



