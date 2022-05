COUGAR lance les refroidisseurs de CPU liquides de la série Poseidon-GT.



COUGAR lance les nouveaux refroidisseurs de CPU liquides tout-en-un de la série Poseidon-GT, compatibles avec la dernière plate-forme Intel LGA 1700 et la prochaine plate-forme AMD AM5. La série COUGAR Poseidon-GT comprend également les ventilateurs haute performance de 120 mm MHP 120, lancés précédemment et dont la vitesse de rotation est de 2000 tr/min, afin de maximiser le potentiel de refroidissement des refroidisseurs. Les refroidisseurs COUGAR Poseidon-GT sont dotés d'une tête de pompe rotative afin de corriger l'orientation du logo, ce qui permet de supporter toutes les orientations d'installation.







Les refroidisseurs AIO de la série COUGAR Poseidon-GT utilisent du ZrO2 ; les roulements de la pompe pour une durabilité et une fiabilité accrues. Le Poseidon-GT est disponible en modèles de radiateurs de 240 mm et 360 mm - POSEIDON-GT 240 et POSEIDON-GT 360.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Caractéristiques de la série COUGAR Poseidon-GT :



- Éclairage ARGB brillant avec miroir d'infini,

- Tête de pompe rotative pour l'orientation du logo,

- Ventilateur à haut rendement pour le radiateur,

- Roulement ZrO2 durable et robuste,

- Contrôle des ventilateurs et de l'éclairage avec la Core Box V3 (vendue séparément),

- Compatible avec les sockets AMD AM5 et Intel LGA 1700.



COUGAR n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur les nouveaux refroidisseurs de CPU liquides de la série Poseidon-GT, veuillez visiter le site Web de COUGAR.



