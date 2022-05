GIGABYTE Z690 AORUS Tachyon aide à établir le record de DDR5-10022 OC.



GIGABYTE Technology, l'un des principaux fabricants mondiaux de cartes mères, de cartes graphiques et de solutions matérielles, annonce aujourd'hui que la carte mère Z690 AORUS TACHYON, équipée du dernier processeur Intel Core i9 12900K de 12e génération et de la dissipation thermique à l'azote liquide LN2, a établi les records mondiaux d'overclocking de DDR5 -10022, vérifiés par HWBOT. La carte mère GIGABYTE Z690 AORUS TACHYON, conçue par un overclocker de renommée mondiale, est dotée de nombreuses fonctions exclusivement destinées aux overclockers extrêmes, qui promettent aux overclockers des scores plus élevés avec une utilisation plus facile, établissant le rôle de leader de GIGABYTE en matière d'overclocking sur les cartes mères Z690.







Ce record du monde de DDR5 établi par la GIGABYTE Z690 AORUS TACHYON a été validé par HWBOT, le célèbre site de vérification des records d'overclocking, qui indique que l'overclockeur HiCookie a établi le premier record à 5011 MHz (DDR5-10022) en utilisant une seule barrette de mémoire DDR5 AORUS RGB avec un Core i9 12900K sur sa carte mère Z690 AORUS TACHYON qu'il a lui-même conçue, dans le cadre de la compétition d'overclocking de mémoire DDR5.







La Z690 AORUS TACHYON prouve la force de la R&D de GIGABYTE par les records du monde d'overclocking de DDR5-10022 qu'elle a créés sans changement considérable sur les timings de mémoire. Nous allons certainement utiliser la Z690 AORUS TACHYON pour créer de meilleures performances d'overclocking, et nous sommes impatients de voir que les overclockers du monde entier utilisent cette carte mère pour battre d'autres records mondiaux !



La carte GIGABYTE Z690 AORUS TACHYON a été conçue par des overclockers de renom, exclusivement pour répondre aux exigences de l'overclocking, avec la cohérence de la génération précédente ainsi que l'endurance et la stabilité largement reconnues de GIGABYTE. La carte Z690 AORUS TACHYON adopte une alimentation à phases directes 15+1+2, chacune d'entre elles pouvant contenir jusqu'à 105 ampères grâce à son design Smart Power Stage qui permet une gestion complète de l'alimentation. La zone VRM met en œuvre une matrice complète de condensateurs au tantale avec une meilleure réponse transitoire et moins d'interférences mécaniques, ce qui peut améliorer la stabilité de l'alimentation et de l'overclocking.



En outre, la dernière solution Reactive Armor utilise un dissipateur thermique métallique intégré d'une seule pièce pour offrir une plus grande plage de dissipation thermique. Le routage blindé de la mémoire, les DIMM de mémoire SMD et le paramétrage complet du BIOS pour l'overclocking de la mémoire DDR5 améliorent également la stabilité de l'overclocking. Parallèlement, le kit d'overclocking intégré à la carte mère fournit des touches de raccourci, des interrupteurs à bascule et des fonctions de détection de tension que de nombreux overclockers utilisent lors des réglages d'overclocking. Ce kit permet aux overclockers d'ajuster les paramètres de manière plus pratique grâce à ces fonctions de raccourci, de dépasser facilement la limite et d'obtenir de meilleurs résultats d'overclocking.



Retrouvez la validation de l'exploit d'overclocking ici et la page HWBOT ici.



TECHPOWERUP