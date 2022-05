TECHPOWERUP nous propose GPU-Z en version 2.46.0.







TechPowerUp a publié aujourd'hui la dernière version de TechPowerUp GPU-Z, le populaire utilitaire d'information, de diagnostic et de surveillance des sous-systèmes graphiques. La version 2.46.0 introduit le support des AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT, et RX 6650 XT. Elle améliore également la prise en charge des GPU Intel Arc "Alchemist". La prise en charge de cartes graphiques rares, telles que la GeForce RTX 2050 basée sur le GA107, et la NVIDIA A30, est ajoutée. La prise en charge est également améliorée pour les iGPU basés sur Xe LP dans les processeurs mobiles "Alder Lake" et le GPU Glenfly. Le pilote central de GPU-Z a été mis à jour pour ne plus nécessiter un CPU compatible SSE2. Les pilotes de la série 2022 d'AMD sont correctement étiquetés comme "Logiciel AMD". La lecture erronée du BAR redimensionnable sur les cartes graphiques AGP a été corrigée.







Les modifications apportées sont les suivantes :



- Ajout d'un support pour AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT, RX 6650 XT,

- Amélioration du support Intel ARC,

- Ajout du support pour NVIDIA GeForce RTX 2050 (GA107), NVIDIA A30,

- Mise à jour du pilote pour ne plus exiger un CPU compatible SSE2,

- Correction des pilotes AMD 2022 signalés comme "Crimson",

- Correction de la détection de la barre redimensionnable sur les systèmes avec une carte AGP,

- Correction de l'erreur "email me my validation id" qui n'envoie pas d'email,

- Ajout de la prise en charge de l'iGPU sur Alder Lake Mobile,

- Ajout de la prise en charge du GPU Glenfly.



Pour la télécharger : Cliquez ICI.



