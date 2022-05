CORSAIR nous propose un nouveau casque Gamers : Le HS65 SURROUND.



CORSAIR, fabricant mondial leader d’équipements hautes performances pour les joueurs et les créateurs de contenu, lance aujourd’hui un nouveau modèle de sa gamme de casques gaming : le HS65 SURROUND. Ce casque élégant est doté d'une armature légère renforcée par de l'aluminium et d'une mousse à mémoire de forme pour un confort supérieur lors des sessions de gaming et de musique. Il présente la technologie innovante Sonarworks SoundID qui personnalise l'expérience audio grâce à des profils de son calibrés individuellement. Disponible en noir ou en blanc à choisir selon les couleurs du setup, le HS65 SURROUND est un casque fantastique pour les personnes qui recherchent un confort durable et un son personnalisé de haute qualité.







Le casque HS65 SURROUND est agrémenté d'une armature exceptionnellement légère, ce qui en fait un partenaire de choix pour celles et ceux qui écoutent du son au casque toute la journée et toute la nuit. Ses coussinets en mousse à mémoire de forme en similicuir sont doublés d'un tissu doux qui épouse délicatement la forme des oreilles, tandis que le bandeau réglable s'adapte confortablement à la taille de la tête. Doté d'une armature renforcée en aluminium et d'une structure en nid d’abeille des oreillettes pour une durabilité accrue pendant des années d'utilisation, le HS65 SURROUND est l'accessoire incontournable pour tout amateur de gaming.







Le HS65 SURROUND utilise un adaptateur USB inclus qui s'adapte à son connecteur de 3,5 mm, offrant une personnalisation audio approfondie et le son Dolby Audio® sur PC et Mac. La technologie SoundID de Sonarworks crée un profil sonore idéal pour l'utilisateur, grâce à une évaluation rapide, simple et intuitive de ses préférences à l'aide d'échantillons de clips audio. Résultat, une expérience extrêmement personnalisée qui rivalise avec celle d'un casque de qualité professionnelle, le prix en moins. La connexion USB permet également de bénéficier d'un son surround Dolby Audio 7.1, ce qui place l'utilisateur au cœur de l'action et lui permet d'être à l'écoute des moindres signes critiques en cours de partie.







Pour les autres plateformes, une connexion universelle de 3,5 mm assure une large compatibilité sur PS5/PS4, Xbox Series X | S, Switch, mobile, et plus encore. Les transducteurs audio en néodyme de 50 mm personnalisés délivrent une qualité sonore exceptionnelle tout en couvrant la plage de sons requise pour ne rien manquer sur le champ de bataille, sur n'importe quel périphérique. Un microphone omnidirectionnel capte la voix haut et fort, avec une fonction pratique de mise en sourdine par un balayage du doigt et un réglage du volume placé directement sur l'oreillette.







« Le HS65 SURROUND est un lancement particulièrement intéressant pour nous », a déclaré Aaron Smith, directeur principal Gestion et développement des produits audio chez CORSAIR. « Grâce à la magie de SoundID, nous avons créé un casque qui combine le design et la qualité sonore reconnus de la série HS avec une technologie intelligente qui comprend les préférences sonores de l'utilisateur et adapte automatiquement l'expérience d'écoute en conséquence. »



Avec un design moderne remarquablement confortable, des performances audio de haute qualité et un florilège d'options de connexion, le CORSAIR HS65 SURROUND propose à l'utilisateur d'appuyer sur Play et de régaler ses oreilles.



Autres lancements de casques



Avec le HS65 SURROUND, trois autres casques gaming CORSAIR sont lancés aujourd'hui : le HS80 RGB USB, le HS55 STEREO et le HS55 SURROUND. Disponibles en noir et en blanc, ces quatre casques offrent aux joueurs un confort exceptionnel, une armature durable et un style raffiné qui s'ajoutent à des performances audio exceptionnelles.









Disponibilité, garantie et tarifs



Les casques gaming CORSAIR HS65 SURROUND, HS80 RGB USB, HS55 SURROUND et HS55 STEREO sont disponibles dès maintenant dans la boutique en ligne CORSAIR et auprès du réseau mondial de détaillants et distributeurs agréés CORSAIR.



Les casques gaming CORSAIR HS65 SURROUND, HS80 RGB USB, HS55 SURROUND et HS55 STEREO sont couverts par une garantie de deux ans, ainsi que par le service clientèle et le réseau d'assistance technique de CORSAIR dans le monde entier.



Pour connaître les prix actuels des casques gaming CORSAIR HS65 SURROUND, HS80 RGB USB, HS55 SURROUND et HS55 STEREO, veuillez consulter le site Web de CORSAIR ou contacter votre représentant local (RP) CORSAIR.



