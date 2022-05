CASEKING nous propose une nouvelle chaise Gamers : La noblechairs HERO Gaming Stuhl - Boba Fett Edition.























Dossier et assise agrandis



Sur la base des commentaires des professionnels de l'eSport et de la communauté des joueurs, noblechairs a créé le HERO, sa plus grande chaise de jeu. Le dossier a été à la fois agrandi et allongé par rapport aux autres modèles. Pour conserver les proportions, l'assise et les accoudoirs sont également plus grands que sur tous les autres modèles. La chaise HERO combine un appuie-tête en mousse à mémoire de forme et un rembourrage épais en mousse froide pour offrir un confort unique et complet.



- Accoudoirs particulièrement larges,

- Assise élargie,

- Dossier plus grand.



Le look unique de l'édition Boba Fett



Plonge dans le monde de STAR WARS, prends le contrôle de Slave I et entre dans une galaxie pleine d'aventures. Incontournable pour tout fan de STAR WARS, cette édition spéciale HERO possède un design emblématique pour lequel même les Hutts doivent te respecter. Basé sur l'armure mandalorienne de Boba Fett, repeinte et restaurée, ce HERO est le partenaire idéal de toutes les aventures STAR WARS, de Coruscant à la Bordure extérieure. Les logos épurés de STAR WARS et martial de Boba Fett trouvent leur place à l'arrière, tout comme le casque T-Visor stylisé de Fett.



- Modélisé d'après le design du plastron, accentué par des coutures d'armure extra larges et des insignes.

- Peinture fraîche en vert, rouge et jaune doré pour les épaulettes.

- Broderie unique du casque sur le dos de la chaise.



Design ergonomique



En collaboration avec les partenaires de l'équipe professionnelle d'eSports de noblechairs, connus dans le monde entier, le HERO a été conçu en particulier pour les longues sessions de jeu. Une ergonomie optimisée, qui donne la priorité au confort sur une longue période, est essentielle. Le design spécial du dossier est adapté à la forme naturelle de la colonne vertébrale et assure à la fois le soulagement et le confort.



- L'appuie-tête avec mousse à mémoire de forme s'adapte à la forme individuelle de la tête.

- Le design ergonomique de la chaise est adapté à la forme naturelle du dos.

- Soutien lombaire et mécanisme de bascule adaptables individuellement.



Matériaux de première qualité



Les composants installés dans les noblechairs sont continuellement améliorés. Dans le HERO, ils sont composés de matériaux de première qualité qui, en plus du confort, garantissent une valeur durable.



- Cadre en acier robuste.

- Rembourrage étendu en mousse froide pour un soutien parfait du corps.



Similicuir PU de qualité supérieure



Le similicuir PU est 100 % végétalien et est donc le matériau idéal pour représenter l'armure mandalorienne de Boba Fett. Avec le look unique de Boba Fett, tu ne dois pas te cacher des tirs de blaster.



- Respirant, facile à nettoyer, résistant à l'eau et durable.

- Cuir synthétique PU 100 % végétalien, 1,5 mm d'épaisseur.



La position assise parfaite pour chaque utilisateur



Avec la série HERO de noblechairs, tu es assis comme tu le souhaites. Le réglage en hauteur associé à la fonction pratique de bascule t'offre la marge de manœuvre nécessaire pour trouver ta position assise parfaite. Avec une marge de manœuvre de 11° pour le mécanisme de bascule et la possibilité d'incliner le dossier de 90° à 125°, tu peux jouer, regarder des films ou travailler confortablement à tout moment.



- Fonction de verrouillage rapide et pratique du dossier.

- hauteur d'assise réglable.



Grands accoudoirs 4D réglables



Avec leur surface agrandie et leurs vastes possibilités de mouvement, les accoudoirs 4D t'offrent une multitude de positions réglables pour trouver la posture parfaite. Nos accoudoirs en polyuréthane réglables dans quatre directions offrent une surface subtilement texturée et donc un équilibre parfait entre douceur et juste ce qu'il faut d'adhérence pour les sessions de jeu intensives.



- Possibilités de réglage de la hauteur, de la profondeur, de l'angle et de la distance.

- Doux et agréable au toucher grâce au polyuréthane.



Piétement robuste en aluminium



La base de la série HERO de noblechairs est le piètement en aluminium massif revêtu par poudre, avec cinq bras et des roulettes spécialement conçues. Ces roulettes de 60 mm sont composées d'un noyau en nylon avec un revêtement en polyuréthane. Elles sont donc silencieuses et conviennent à une utilisation sur des sols durs et souples. L'interaction entre le piètement et le vérin à gaz de classe de sécurité 4 permet à la série HERO de supporter une charge maximale allant jusqu'à 150 kg.



- Supporte un poids allant jusqu'à 150 kg.

- Vérin à gaz de classe de sécurité 4.

- Piétement en aluminium revêtu par poudre, léger et robuste.

- Roulettes de 60 mm pour sols durs et mous.



Roulettes optimisées pour sols durs avec fonction de blocage automatique



Les chaises de première classe de noblechairs sont au-dessus de tout soupçon et offrent une expérience d'assise fantastique, qui ne peut être encore améliorée que par des accessoires de haute qualité de noblechairs.



Afin d'adapter parfaitement la chaise de jeu aux besoins de l'utilisateur, noblechairs propose des roulettes pratiques de 60 mm avec blocage automatique, ce qui met fin aux glissements gênants sur le sol. De plus, des vérins à gaz plus courts permettent de réduire la hauteur totale de l'assise, ce qui fait de la chaise un trône parfait même pour les utilisateurs de petite taille.



- Particulièrement grand pour un soutien supplémentaire.

- Dossier réglable de 90° à 125.

- Esthétique inspirée de l'armure de Boba Fett.

- Certifié comme siège de bureau selon la norme DIN EN 1335.



Maximise ton confort et favorise une posture saine !



Pour augmenter le confort déjà exceptionnel d'un noblechair, investir dans des accessoires ergonomiques n'est pas seulement judicieux, c'est aussi une contribution active à la prévention des dommages à long terme liés à la posture. Avec le repose-pieds noblechairs, l'équipe noblechairs a développé un tel accessoire.



Le repose-pieds de noblechairs ne maximise pas seulement le confort, il est également bon pour le dos et favorise la circulation sanguine. Il permet de soulager les pieds et le dos, contribuant ainsi à une posture naturelle et saine. Les matériaux de première qualité au design élégant complètent cet accessoire noble.



Chaque chaise de jeu doit être accompagnée de coussins et les coussins de haute qualité de noblechairs sont ici le premier choix. Ils sont également disponibles avec un noyau stable et confortable en mousse à mémoire de forme. En tant que soutien supplémentaire, respectivement pour la nuque et la région lombaire, les coussins soutiennent une position assise naturelle et augmentent en même temps encore le confort dans des fauteuils de jeu déjà confortables. Grâce à leur flexibilité exceptionnelle, les coussins peuvent être placés avec précision pour obtenir la position assise la plus confortable. De fines bandes élastiques les maintiennent dans la position souhaitée.



Les coussins noblechairs sont moelleux mais extrêmement résistants afin de soutenir le corps au mieux. Le noyau en mousse est recouvert d'une housse en tissu doux mais résistant. Chaque coussin noblechairs épouse ainsi parfaitement la forme de la peau. En même temps, les coussins sont faciles à entretenir et peuvent être lavés sans problème. Enfin, les coussins noblechairs sont aussi un plaisir pour les yeux : les coussins sont brodés en différentes couleurs avec des motifs de différentes couleurs. Les coussins noblechairs sont donc un must absolu, et pas seulement pour les propriétaires d'un noblechairs.



Noblechairs kit d'entretien



L'entretien parfait pour ton trône de gamer !



Le kit d'entretien de noblechairs pour les chaises en cuir véritable et synthétique ne veille pas seulement à la propreté de l'assise, mais aussi à ce que ta chaise de jeu noblechairs garde le plus longtemps possible son aspect neuf - et son odeur de cuir frais. Pour cela, le kit propose deux produits d'entretien de couleur neutre. L'un sert à nettoyer la chaise de jeu, l'autre forme une couche protectrice sur la surface de la chaise de jeu et rafraîchit en même temps l'odeur délicate du cuir noble.



Les produits de nettoyage et d'entretien du kit d'entretien peuvent être appliqués à l'aide des deux chiffons en microfibres et de l'éponge de polissage de qualité supérieure fournis, dans des flacons à pompe de belle taille. Le kit est emballé dans un carton élégant qui fait honneur au nom de noblechairs.



Elle sera disponible en date du 14 juin 2022. Le prix est de : 489.90 euros.



CASEKING