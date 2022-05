La Radeon RX 6950X TOXIC de Sapphire passe à 2565 MHz à 346W TGP.



AMD se prépare à lancer une mise à jour très attendue de la série Radeon RX 6000, dont le nom de code est RX 6x50 XT. Aux côtés d'AMD, les partenaires de cartes additionnelles (AIB) auront également leur mot à dire, et aujourd'hui nous pouvons jeter un coup d'œil sur les spécifications présumées des produits haut de gamme de Sapphire.







Selon le membre de Chiphell RaulMee, qui prétend posséder les spécifications des derniers modèles Sapphire, nous devrions voir une puissance totale de la carte (TGP) un peu plus élevée avec l'arrivée de ce rafraîchissement. Tout d'abord, la Sapphire RX 6950XT TOXIC est le modèle refroidi par air le plus rapide de Sapphire, avec une horloge boost jusqu'à 2565 MHz (255 MHz par rapport au modèle de référence AMD 2310 MHz), portant une TGP de 364 Watts en BIOS OC. La TGP normale pour ce modèle est de 332 Watts avec une vitesse de boost allant jusqu'à 2532 MHz. Veuillez noter que cela inclut la puissance de sortie du GPU et de la mémoire.







Ensuite, nous avons les RX 6950XT NITRO+ SKUs de Sapphire. La carte non SE est une amélioration mineure par rapport au GPU de référence AMD Radeon RX 6950XT et offre une option Silent BIOS. Le RX 6950XT NITRO+ Special Edition peut monter jusqu'à 325 Watts et 2435 MHz avec le BIOS OC appliqué. Le BIOS silencieux est également une option, et il abaisse le TGP à 303 Watts et 2368 MHz. Le tableau des spécifications présumées porte également sur les GPU RX 6750XT et 6650XT NITRO+ de Sapphires, dont vous pouvez vérifier les vitesses d'horloge et les TGP ci-dessous.



VIDEOCARDZ