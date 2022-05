G.SKILL annonce un nouveau kit de mémoire DDR5-5600 CL28 à faible latence extrême.



G.SKILL International Enterprise Co., Ltd, premier fabricant mondial de mémoires et de périphériques de jeu aux performances extrêmes, est heureux d'annoncer un kit de mémoire DDR5 à très faible latence, spécifié à la norme DDR5-5600 CL28 en kits de 64 Go (32 Go x2) et 32 Go (16 Go x2), sous les séries Trident Z5 RGB, Trident Z5 et Ripjaws S5 et conçu pour les derniers processeurs de bureau Intel Core de 12e génération et les cartes mères à chipset Intel Z690.







Dans le but de repousser les limites de la faible latence avec la mémoire DDR5, G.SKILL publie une spécification de mémoire à très faible latence et à timing inférieur à 30 pour la mémoire DDR5-5600 CL28-34-34-89. En établissant une nouvelle barre pour les performances de synchronisation à faible latence, cette spécification de mémoire avec CL28 marque une nouvelle ère de la mémoire DDR5 haut de gamme. Découvrez le kit mémoire DDR5-5600 CL28 64 Go (32 Go x2) validé avec le processeur Intel Core i7-12700K et la carte mère ASUS ROG Maximus Z690 Hero dans la capture d'écran ci-dessous.







Disponibilité et Spécifications



Les spécifications de la mémoire DDR5-5600 CL28 en kit de 64 Go (32 Go x2) et 32 Go (16 Go x2) seront disponibles sous les séries Trident Z5 RGB, Trident Z5 et Ripjaws S5 fin mai 2022 via les partenaires de distribution mondiaux de G.SKILL.



Pour les spécifications détaillées, veuillez vous référer au tableau ci-dessous :







Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP