AMD confirme la gamme Zen 4 Dragon et les APU Phoenix pour 2023.



AMD a confirmé que sa stratégie révisée en matière d'APU se traduira par trois gammes d'APU différentes d'ici 2023. Tandis que Raphael répondra aux espoirs d'AMD dans le domaine des ordinateurs de bureau, la société prépare une nouvelle gamme d'APU "Dragon Range", orientée "jeux de haut niveau", qui s'appuiera sur la future architecture Zen 4, DDR5 et PCIe 5. Les APU de la gamme Dragon seront dotés du "plus grand nombre de cœurs, de threads et de caches jamais atteint pour un processeur de jeu mobile" - bien qu'AMD n'ait pas confirmé ce que signifie exactement "le plus grand". Pour contribuer à ses aspirations extrêmes en matière de jeu, le TDP de la gamme Dragon est fixé à 55 W - ils " existent donc largement dans l'espace où les ordinateurs portables de jeu sont branchés la majorité du temps ", selon le directeur du marketing technique d'AMD, Robert Hallock.







Une autre famille d'APU, Phoenix, sera destinée aux personnes minces et légères ayant un penchant pour les jeux. Phoenix exploitera également le cœur Zen 4 d'AMD, le sous-système de mémoire DDR5 et les interfaces PCIe 5. Les APU Phoenix sont prévus pour fonctionner dans une plage de 35 à 45 watts. Il est intéressant de noter qu'AMD n'a partagé aucun autre détail, notamment l'architecture graphique qui sera utilisée dans ces APU hautes performances.



Avec l'arrivée des produits RDNA3, il reste à voir si AMD prendra la concurrence accrue d'Intel dans l'espace graphique comme une indication pour fournir les dernières architectures graphiques dans ses offres APU, ou si la société maintiendra une amélioration constante de la performance comme elle rattrape l'IP graphique APU à la dernière et la meilleure.



THE VERGE