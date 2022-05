Seagate présente de nouveaux disques externes à collectionner inspirés de la galaxie Star Wars.



Aujourd'hui, Seagate célèbre le Star Wars Day en lançant trois disques durs de collection inspirés de Boba Fett, Grogu et The Mandalorian. Lancés à l'occasion de la fête des fans en s'inspirant de la célèbre citation de Star Wars "Que la Force soit avec vous", les nouveaux ajouts à la gamme de périphériques de stockage sous licence en édition spéciale apportent un morceau tangible de la galaxie aux mains des collectionneurs et des passionnés de technologie.







"Nous sommes ravis d'annoncer la dernière version de notre collaboration continue avec Lucasfilm, apportant trois designs frais et emblématiques aux joueurs et aux fans de Star Wars", a déclaré Jeff Fochtman, vice-président senior des affaires et du marketing chez Seagate Technology. "Des designs aux fonctionnalités des disques, cette version apporte une force aux postes de combat des passionnés de Star Wars."







Rejoignant la famille des disques durs Beskar Ingot de Star Wars, les disques durs externes FireCuda Special Edition sont disponibles avec trois esthétiques uniques qui représentent chaque personnage légendaire : l'attitude cool du légendaire chasseur de primes Boba Fett, le regard joyeux de Grogu, et l'objectif honorable et inébranlable du Mandalorian. Les lecteurs sont équipés d'un éclairage LED RVB personnalisable et chaque modèle est doté d'un éclairage personnalisé par défaut : un rouge vif pour Boba Fett, un bleu lumineux pour Grogu et un bleu vif pour le Mandalorien. Grâce aux options d'éclairage intégrées et personnalisables, ces trois disques permettent aux joueurs et aux passionnés de Star Wars de rendre hommage à une galaxie très, très lointaine chez eux.







Rejoignant la famille des disques durs Beskar Ingot de Star Wars, les disques durs externes FireCuda Special Edition sont disponibles avec trois esthétiques uniques qui représentent chaque personnage légendaire : l'attitude cool du légendaire chasseur de primes Boba Fett, le regard joyeux de Grogu, et l'objectif honorable et inébranlable du Mandalorian. Les lecteurs sont équipés d'un éclairage LED RVB personnalisable et chaque modèle est doté d'un éclairage personnalisé par défaut : un rouge vif pour Boba Fett, un bleu lumineux pour Grogu et un bleu vif pour le Mandalorien. Grâce aux options d'éclairage intégrées et personnalisables, ces trois disques permettent aux joueurs et aux passionnés de Star Wars de rendre hommage à une galaxie très, très lointaine chez eux.







Avec une capacité de 2 To, les disques durs externes FireCuda sont compatibles avec PC, Mac, PlayStation et Xbox. Les passionnés de technologie peuvent ainsi accumuler et stocker des médias, des fichiers et des jeux, quel que soit le système d'exploitation. Conçus avec une connexion USB 3.2 Gen 1 pour une compatibilité universelle et des vitesses de transfert rapides, et alimentés par le bus USB, ces disques légers sont parfaits pour les fans de Star Wars à la recherche d'un stockage accrocheur lors de leurs déplacements. Les disques de l'édition spéciale bénéficient de la garantie limitée de cinq ans de Seagate et de trois ans de services de récupération de données Rescue, afin que les utilisateurs aient l'esprit tranquille, quelles que soient leurs aventures.



Disponibilité et Prix



Les nouvelles pièces de collection sont disponibles à l'achat dès aujourd'hui pour que les fans puissent créer leur propre galaxie de jeux Star Wars complète à l'occasion du 4 mai, Journée Star Wars. Chaque disque est disponible au prix de : 109.99 Dollars (2 To).



TECHPOWERUP