MSI ouvre sa boutique française en ligne et offre de belles réductions pour une durée limitée

MSI, fabricant parmi les leaders dans le secteur du hardware pour joueurs et utilisateurs exigeants, est fier d’annoncer le grand lancement de sa boutique en ligne en France, à partir du 4 mai. Ce magasin permettra à l’entreprise de s’adresser directement à sa communauté afin de leur proposer des offres exclusives et des produits inédits.

Pour célébrer le lancement de sa boutique, MSI propose des offres exclusives sur des produits d’exception parmi ses gammes de PC, d’écrans pour joueurs et créateurs, de PC portables et de périphériques gaming. C’est également l’occasion de collecter des points de fidélité MSI pour gagner des codes Steam et pleins d’autres cadeaux.



PROMOTIONS EXCLUSIVES SUR LES DESKTOPS PROPULSÉS PAR LA 12ÈME GÉNÉRATION INTEL ET LES MONITEURS GAMING

Les desktops et moniteurs gaming MSI bénéficient de prix cassés, avec des réductions allant jusqu’à 20% sur les derniers modèles disponibles. Également, et exclusivement pendant cette fenêtre de lancement, le siège gaming MSI CH120I est exceptionnellement proposé à 1€ pour l’achat d’un desktop Intel 12ème génération en promotion



Enfin, 150€ de réduction sont offerts pour l'achat d'un pack de périphériques MSI (clavier + souris + tapis souris) en plus d'un desktop Intel 12ème génération.



DES RÉDUCTIONS EXCEPTIONNELLES SUR TOUTES LES GAMMES DE NOTEBOOKS MSI

Tous les notebooks gaming et professionnels MSI profitent d’une belle réduction de 5% du 04/05 au 09/05 avec le code JADOREMSI5. C’est le moment parfait pour acquérir un ordinateur portable de dernière génération à un prix irrestible.



Le Stealth GS77 12UGS-004, propulsé par un processeur Intel i7-12700H et une RTX 3070 Ti, et arborant un design gaming magnifique sera ainsi disponible à partir de 2840,50€ au lieu de 2999€.



TOUTE LA GAMME DE PÉRIPHÉRIQUES GAMING MSI POUR BRILLER AU MEILLEUR NIVEAU

Enfin, pour permettre aux joueurs d’être toujours mieux équipés afin de faire la différence sur le terrain, tous les accessoires MSI sont également disponibles sur la boutique en ligne. De la souris GM41 Lightweight V2 et son poids plume, idéal pour les jeux multijoueurs nerveux, au clavier mécanique GK50 Low Profile TKL et son format compact, les meilleures références pour le gaming compétitif sont à retrouver sur le eshop MSI dès le 04/05.



Retrouvez toutes ces promotions et plus encore dès le 04/05/2022 sur la boutique en ligne officielle de MSI France.

MSI

MSI Youtube

MSI Facebook

MSI Instagram

MSI Twitter



Abonnez-vous aux flux RSS de MSI via https://www.msi.com/rss pour suivre les actualités en temps réel et obtenir plus d'informations sur les produits.