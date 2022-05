BIOSTAR annonce la nouvelle carte mère B660M-SILVER.



BIOSTAR, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, présente aujourd'hui sa toute nouvelle carte mère B660M-SILVER. Des performances de haut niveau dans un format uATX compact, la nouvelle carte mère B660M-SILVER de BIOSTAR est prête à prendre le marché d'assaut. Conçue sur la base du chipset B660 d'Intel, la B660M- SILVER offre une compatibilité inégalée avec tous les derniers processeurs Intel de 12e génération.



















Parfaitement adaptée aux créateurs de contenu, aux joueurs occasionnels ou comme base solide pour un ordinateur de pilote quotidien, la nouvelle carte mère B660M-SILVER est une carte polyvalente, conçue pour répondre à un large éventail d'utilisations. Portant la signature de la gamme SILVER de BIOSTAR et la possibilité de personnalisation RGB, la carte mère B660M-SILVER donne à toute construction un aspect spécial.



Conçue dans un petit format qui convient aux constructions compactes nécessitant un espace minimal, la carte mère B660M-SILVER offre des spécifications dignes d'une pâtisserie qui rivalisent avec toute concurrence sur le marché.



La carte mère B660M-SILVER prend en charge jusqu'à 4 RAM DDR4 d'une capacité totale de 128 Go, capables de fonctionner à des vitesses d'horloge boostées jusqu'à 5000 MHz. De plus, elle est équipée du dernier emplacement PCI-E 5.0 x16 qui booste les performances de toutes les cartes graphiques les plus récentes, en fournissant une puissance supérieure et une efficacité des performances qui permettent de vivre des expériences de jeu AAA époustouflantes avec des taux de trame plus rapides et plus fluides.



Des technologies telles que M.2 PCI-E 4.0 (64 Gb/s) et SATA 6 Gb/s offrent des taux de transmission de données plus rapides et une grande capacité de stockage au B660M-SILVER. Grâce à la conception exclusive de Biostar en matière d'alimentation à 12 phases, associée à sa célèbre technologie DIGITAL PWM, la nouvelle carte mère B660M-SILVER offre une base solide pour une meilleure prise en charge du matériel et une durabilité à long terme.



En ce qui concerne l'entrée/sortie arrière, BIOSTAR n'a pas lésiné sur les moyens avec la carte mère B660M-SILVER. Elle offre aux utilisateurs de nombreuses options de connectivité et de sortie telles que de multiples ports USB, dont l'USB 3.2 Gen2 Type-A, l'USB TYPE-C avec un taux de transfert de données maximal de 10 Gbps et des ports USB 2.0, des ports HDMI, DISPLAY et DVI-D pour une qualité d'image claire et nette, la technologie Realtek ALC1220 7.1ch Blu-ray Audio pour une expérience utilisateur immersive ainsi qu'un port LAN alimenté par Realtek RTL8125B (2.5 GbE LAN), ce qui fait de la B660M-SILVER une carte mère de premier ordre.



En conclusion, la carte mère B660M-SILVER de BIOSTAR réunit tous les éléments essentiels d'une carte mère de ce calibre. Avec son prix incroyable et son petit format riche en fonctionnalités, elle convient parfaitement aux joueurs, aux créateurs de contenu ou à la consommation occasionnelle de contenu.



