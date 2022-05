G.SKILL annonce les kits de mémoire SO-DIMM DDR5 Ripjaws.



G.SKILL International Enterprise Co., Ltd, le premier fabricant mondial de mémoires et de périphériques de jeu aux performances extrêmes, a le plaisir d'annoncer le lancement des kits de mémoire SO-DIMM DDR5 Ripjaws pour les ordinateurs portables et les systèmes PC à petit facteur de forme, avec des vitesses de mémoire disponibles jusqu'à DDR5-5200 ou une capacité de kit jusqu'à 64 Go (32 Go x2).







Construit avec des puces de circuits intégrés spécialement sélectionnées et testées à la main selon le processus rigoureux et hautement sélectif de G.SKILL, chaque kit de mémoire Ripjaws DDR5 SO-DIMM est conçu pour offrir des performances et une fiabilité élevées. En façonnant le standard de l'industrie en matière de performance de mémoire, G.SKILL lance des spécifications de faible latence avec la série de mémoires Ripjaws DDR5 SO-DIMM, notamment DDR5-4800 CL34-34-34-76 et DDR5-5200 CL38-38-38-83.



Pour une liste des spécifications au lancement, veuillez consulter le tableau ci-dessous :







Disponibilité



Les kits de mémoire SO-DIMM G.SKILL Ripjaws DDR5 seront disponibles en mai 2022 via les partenaires de distribution mondiaux de G.SKILL.



