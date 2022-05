AOC lance le moniteur CU34P2C Ultrawide de 34 pouces avec USB-C 65W.



Le spécialiste de l'affichage AOC annonce l'arrivée de l'AOC CU34P2C de 34 pouces (86,4 cm), le dernier né de sa série P2 haut de gamme destinée aux entreprises. Ce moniteur ultra-large incurvé (1500R) au format 21:9 se caractérise par des couleurs punchy et vives et une résolution UWQHD très élevée (3440 x 1440 pixels). Grâce à la connectivité USB-C intégrée, le CU34P2C peut charger et alimenter des ordinateurs portables jusqu'à 65 W, tout en augmentant encore la surface d'écran avec l'ordinateur portable. De plus, le hub USB à 4 ports du moniteur permet d'accéder à des périphériques (tels que le clavier, la souris, etc.), tous connectés via un seul câble USB-C.



















Parfaitement adapté comme moniteur unique pour remplacer les configurations multi-moniteurs encombrantes, le large espace horizontal du CU34P2C (rapport d'aspect 21:9 et 3440x1440 pixels) répond aux besoins des producteurs de musique, des monteurs vidéo, des streamers et autres, leur permettant de faire tenir la chronologie complète de leur travail sur un seul écran. L'écran ultra-large permet aux utilisateurs en snappant deux fenêtres d'application sur deux côtés, reproduisant efficacement une configuration multi-moniteur sur un cadre unique et sans couture. Avec le bonus supplémentaire de la connectivité USB-C, le CU34P2C peut véritablement élargir l'horizon des créateurs et combler le fossé entre l'informatique mobile et de bureau. Avec un seul câble USB-C, un monteur vidéo ou un producteur de musique peut simplement connecter son ordinateur portable, et commencer à le charger/alimenter, en utilisant le CU34P2C comme écran principal, tout en accédant à d'autres périphériques alimentés par USB tels qu'un disque externe, une webcam ou un appareil audio grâce au hub USB à 4 ports du moniteur.



Un excellent écran polyvalent



Le CU34P2C est doté d'une dalle VA qui restitue des images vivantes avec un taux de contraste statique de 3000:1 pour des noirs profonds et des couleurs riches et saturées avec une large gamme de couleurs (120 % sRGB, 89 % AdobeRGB). Avec une luminosité de pointe de 300 nits, le CU34P2C peut gérer un éclairage ambiant intense et la lumière indirecte du soleil, tandis que ses grands angles de vision (178°/178°) améliorent le confort de vision pour une autre personne regardant l'écran en même temps.



Grâce à sa fréquence de rafraîchissement de 100 Hz, à Adaptive-Sync et à des temps de réponse MPRT de 1 ms / GtG de 4 ms, le CU34P2C est un moniteur de jeu compétent, ainsi que le compagnon du cinéphile avec un contraste riche (3000:1) et une toile 21:9 à apprécier lorsque le travail est terminé. Équipé de deux haut-parleurs de 3 W et d'une prise casque, le CU34P2C complète l'expérience audiovisuelle.



Conçu pour s'adapter aux bureaux et aux maisons modernes, la finition en aluminium brossé du support du CU34P2C complète parfaitement son design élégant à trois côtés sans bordure. Le moniteur est livré avec un support entièrement ergonomique avec un réglage en hauteur généreux de 150 mm ainsi qu'un large éventail d'angles de pivotement et d'inclinaison. Le support peut également être équipé du support VESA-P2 d'AOC, ce qui permet au moniteur d'accueillir un mini-PC tel qu'un Intel NUC directement sur le support lui-même, créant ainsi un système tout-en-un unique et remplaçable. Avec une alimentation interne et une gestion des câbles intégrée au support, le CU34P2C aide les utilisateurs à créer un espace de travail élégant et sans encombrement.



Reflétant l'engagement d'AOC en faveur du développement durable, le CU34P2C est certifié TCO 8.0, EnergyStar 8 et ECMA Eco Declaration. Son écran FlickerFree garantit une utilisation confortable en utilisant le courant continu pour ajuster la luminosité au lieu du PWM, tandis que le mode LowBlue dans l'OSD réduit la fatigue oculaire.



Disponibilité et Prix



L'AOC CU34P2C sera disponible à partir de mai 2022 au prix de 569.90 euros.



TECHPOWERUP