Verbatim lance le SSD Write Once au Japon.



De temps en temps, un produit vraiment étrange apparaît et le nouveau SSD à écriture unique de Verbatim est un tel produit à première vue. Le produit s'appelle SWOVA128G et le nom du modèle indique qu'il s'agit d'un disque de 128 Go. Comme il est question d'un disque externe, il se connecte via USB-C 3.2 Gen 1, qui est techniquement un bon vieux port USB 3.0. Étant donné que la vitesse de lecture est de 540 Mo/s seulement, cela ne va pas entraver les performances. La vitesse d'écriture est de 180 Mo/s, mais ne vous attendez pas à stocker des données sur ce SSD avec n'importe quel périphérique, car Verbatim exige une version complète de Windows 10 ou 11 fonctionnant sur un processeur x86/x64, avec Microsoft .NET Framework 4.8 ou plus installé.











Verbatim fournit un logiciel personnalisé pour l'écriture des données sur le SSD, bien que la société n'ait fourni aucune capture d'écran de ce logiciel, ce qui ne permet pas de savoir à quoi il ressemble. L'idée derrière le SWOVA128G est de l'utiliser à la place d'un support optique dans des situations où des copies de données doivent être faites, mais où elles ne peuvent pas être modifiées ultérieurement. Selon Verbatim, il s'agit notamment des registres d'entreprise et de la comptabilité électronique, de la sauvegarde et du stockage hors ligne de données confidentielles, ainsi que des images de disques. Une fois que les données ont été stockées sur le SSD, elles peuvent être lues par n'importe quel dispositif prenant en charge exFAT. Bien que Verbatim offre une garantie de 10 ans, elle ne garantit pas la conservation des données.



La société n'a pas communiqué de prix.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP