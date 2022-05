CORSAIR présente les refroidisseurs pour processeurs RGB ELITE compatibles LGA 1700.



CORSAIR, leader mondial des composants hautes performances pour les joueurs, créateurs et assembleurs de PC, annonce aujourd’hui un prochain nouvel ajout à sa gamme de refroidisseurs pour processeurs RGB à destination des passionnés du montage de PC hautes performances : les refroidisseurs pour processeurs H100i RGB ELITE, H115i RGB ELITE, et H150i RGB ELITE Liquid. Présentant une large compatibilité avec les derniers sockets Intel et AMD - y compris LGA 1700 et AM5 - et une circulation de l’air de première classe grâce aux nouveaux ventilateurs CORSAIR AF ELITE Series, les refroidisseurs RGB ELITE offrent un refroidissement de haut niveau qui permet de maintenir la température du processeur à des seuils bas, même lorsque l'action bat son plein. Les ventilateurs AF ELITE Series seront également disponibles séparément.







Les ventilateurs AF ELITE Series sont également disponibles très prochainement séparément. Disponibles en noir ou en blanc et en 120 ou 140 mm, les ventilateurs AF ELITE tirent parti de la puissante technologie CORSAIR AirGuide et des roulements dynamiques fluides ultra-silencieux pour fournir une circulation de l’air concentrée et robuste. Pour un refroidissement qui permet au système de fonctionner de manière optimale, essayez les ventilateurs AF ELITE.







Les refroidisseurs H100i RGB ELITE, H115i RGB ELITE et H150i RGB ELITE combinent une esthétique convaincante, une facilité d'utilisation et un refroidissement essentiel adapté à presque tous les systèmes. Les ventilateurs AF ELITE PWM inclus délivrent un torrent de circulation de l’air puissant avec une discrétion impeccable, grâce à la technologie AirGuide de CORSAIR et à un roulement dynamique fluide. Chaque nouveau refroidisseur AIO disperse efficacement la chaleur par le biais d'un radiateur de grande surface dans une taille adaptée à l'installation de l'utilisateur : 240 mm, 280 mm ou 360 mm, respectivement. Le design raffiné et contemporain de la tête de pompe diffuse un éclairage provenant de 16 voyants LED RGB paramétrables individuellement, contrôlés avec le reste de la configuration RGB via le puissant logiciel CORSAIR iCUE pour des effets synchronisés étonnants et un éclairage intégré avec certains jeux.







La force motrice des performances de la série ELITE RGB s'appuie sur les nouveaux ventilateurs de la série AF ELITE, également lancés aujourd'hui sous forme de kits de ventilateurs individuels. Avec la technologie CORSAIR AirGuide, chaque ventilateur utilise des pales antivortex pour diriger un flux d'air étroit et puissant vers les composants les plus chauds, que vous utilisiez les ventilateurs avec un radiateur, ou comme ventilateurs d’extraction ou d’aspiration pour boîtier. Un roulement durable à dynamique fluide maintient les niveaux de bruit à un faible niveau, tandis que le contrôle PWM permet de commander précisément la vitesse du ventilateur, jusqu'à 1 850 tr/min pour 120 mm et 1 600 tr/min pour 140 mm. La prise en charge du mode Zero RPM permet aux ventilateurs AF ELITE de s'arrêter complètement de tourner à basse température, pour un silence absolu. Pour les monteurs qui misent sur la performance avant tout, les ventilateurs AF ELITE constituent une nouvelle référence en matière de refroidissement.







Les refroidisseurs H100i RGB ELITE, H115i RGB ELITE et H150i RGB ELITE seront compatibles avec AM5, le socket de carte mère AMD de nouvelle génération, qui utilise le même support de refroidissement que AM4. Autrement dit, il ne sera pas nécessaire d'acheter de nouveaux supports ou de remplacer votre refroidisseur RGB ELITE lorsque vous mettrez votre système à niveau vers la prochaine plate-forme AM5. La série RGB ELITE est également compatible avec le LGA 1700 pour le refroidissement des derniers processeurs Intel Core de 12e génération, ainsi que le LGA 1200, le LGA 115x, le LGA 2066 et l'AM4.







L'installation de votre refroidisseur pour processeur RGB ELITE est facile et intuitive grâce à son support de fixation modulaire sans outil et au harnais d'alimentation et de ventilateur USB Type-C placé de manière pratique pour une connexion rapide. Une garantie étendue de cinq ans assure que votre refroidisseur durera autant que votre processeur.



Disponibilité, garantie et tarifs



Les refroidisseurs pour processeurs CORSAIR RGB ELITE Series et les ventilateurs CORSAIR AF ELITE Series sont disponibles très prochainement sur la boutique en ligne CORSAIR et auprès du réseau mondial de détaillants et de distributeurs agréés CORSAIR. Pour obtenir des informations actuelles sur la disponibilité, rendez-vous sur le site Web de CORSAIR ou contactez un conseiller commercial ou un représentant des RP CORSAIR de votre région.



Les refroidisseurs pour processeurs CORSAIR RGB ELITE Series sont couverts par une garantie de cinq ans, et les ventilateurs AF ELITE Series sont couverts par une garantie de deux ans, ainsi que par le service clientèle et le réseau d'assistance technique CORSAIR dans le monde entier.



Pour connaître les prix actuels des refroidisseurs pour processeurs CORSAIR RGB ELITE Series et des ventilateurs CORSAIR AF ELITE Series, veuillez consulter le site Web de CORSAIR.



