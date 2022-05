Voici l'objectif d’efficacité énergétique 30x25 d’AMD présenté dans le calcul haute performance et l’apprentissage de l’IA

AMD communique sur l'efficacité énergétique présenté par le calcul haute performance de l'apprentissage de l'IA :



Alors que de plus en plus d’appareils deviennent « intelligents » en intégrant des processeurs embarqués avec une connectivité internet et voire des caméras, la création de données continue à augmenter à un rythme exponentiel. L’intelligence artificielle (IA) et le calcul haute performance (HPC) transforment le paysage informatique en permettant l’analyse de cette masse d’informations, ce qui débouche sur des analyses de meilleure qualité, des services automatisés, une sécurité renforcée et bien d’autres applications. Mais il y a un défi : l’ampleur de ces calculs avancés exige une consommation d’énergie de plus en plus importante.

En tant que leader dans la création de processeurs haute performance pour répondre aux analyses les plus exigeantes, AMD a donné la priorité à l’efficacité énergétique dans le développement de ses produits. Pour cela, nous abordons la conception de manière holistique afin d’optimiser la consommation d’énergie au niveau de l’architecture, du packaging, de la connectivité et des

logiciels. L’accent que nous mettons sur l’efficacité énergétique vise à réduire les coûts, à préserver les ressources naturelles et à atténuer l’impact sur le climat.

Cette priorité n’est pas nouvelle chez AMD. En 2014, nous nous sommes volontairement fixés comme objectif d’améliorer l’efficacité énergétique de l’utilisation typique de nos processeurs mobiles de 25 fois d’ici 2020. Nous avons atteint cet objectif, et l’avons dépassé en réalisant une amélioration de 31,7 fois.

L’année dernière, nous avons annoncé une nouvelle vision, notre objectif 30x25 qui vise à améliorer l’efficacité énergétique de 30 fois d’ici 2025 par rapport à une base 2020 pour nos nœuds de calcul accélérés pour datacenters 1. Construits avec des CPU AMD EPYC™ et GPU AMD

Instinct™, ces nœuds sont conçus pour certains des besoins informatiques à croissance forte comme l’apprentissage de l’IA et les applications HPC. Ces applications sont essentielles à la recherche scientifique pour les prévisions climatiques, la génomique ou la découverte de médicaments, ainsi qu’à l’apprentissage des réseaux neuronaux de l’IA pour la reconnaissance

vocale, la traduction de langues et les systèmes experts de recommandation. Les demandes de calcul pour ces utilisations connaissent une croissance exponentielle. Fort heureusement, nous pensons qu’il est possible d’optimiser l’utilisation de l’énergie de ces nœuds de calcul accéléré pour ces usages mais aussi pour d’autres applications en innovant au niveau de l’architecture. Légende : Les nœuds de calcul accéléré spécifiques aux applications permettent une plus grande efficacité.

AMD, comme tout notre secteur, comprend parfaitement l’opportunité de réaliser des gains d’efficacité dans les centres de données pour aider à la réduction les émissions de gaz à effet de serre et à l’accroissement la durabilité environnementale. Par exemple, si tous les nœuds de serveurs d’IA et de HPC du monde réalisaient des gains similaires, nous prévoyons que jusqu’à 51 milliards de kilowattheures (kWh) d’électricité pourraient être économisés entre 2021 et 2025 par rapport aux tendances de base de l’industrie, ce qui représente 6,2 milliards de dollars US d’économies d’électricité ainsi que les bénéfices en carbone de 600 millions de semis d’arbres cultivés pendant 10 ans. 2



En pratique, atteindre l’objectif de 30 fois signifie qu’en 2025, la puissance nécessaire à ces nœuds de calcul accélérés par AMD pour effectuer un seul calcul sera 97 % inférieure à celle de 2020. Il ne sera pas facile d’y parvenir. Pour atteindre cet objectif, nous devrons augmenter l’efficacité énergétique d’un nœud de calcul accéléré à un rythme plus de 2,5 fois plus rapide que l’amélioration globale de l’industrie au cours de la période 2015-2020. 3



Le point sur les progrès réalisés depuis un an

Où en sommes-nous ? À mi-chemin de 2022, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre l’objectif 30x25, avec une amélioration de l’efficacité énergétique de 6,79 fois par rapport à la référence 2020, en utilisant un nœud de calcul accéléré alimenté par un CPU AMD EPYC de troisième génération et quatre GPU AMD Instinct MI250x. Notre rapport d’avancement utilise une méthodologie de mesure 4 validée par le Dr Jonathan Koomey, auteur et chercheur renommé en matière d’efficacité énergétique des ordinateurs. Légende : Mise à jour de 2022 sur l’objectif 30x25 d’efficacité énergétique. Les réalisations actuelles d’AMD sont en bonne voie pour atteindre l’objectif 30x et sont bien supérieures à la tendance d’amélioration de l’industrie entre 2015 et 2020. Légende : Projections comparatives de la consommation d’énergie pour les nœuds de calcul des datacenters exécutant des charges de travail d’apprentissage de l’IA et de calcul intensif dans le monde. Source : Données internes d’AMD

Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessus, la « tendance de base de l’industrie », basée sur le maintien du statu quo actuel, estime que la consommation énergétique mondiale pour 2020-2025 suivra la même tendance historique observée dans les données 2015-2020. La ligne de tendance AMD montre la consommation d’énergie mondiale sur la base des gains d’efficacité représentés par l’objectif AMD 30x25 avec le résultat souhaitable d’une consommation d’énergie plus faible. La ligne de tendance AMD réelle montre l’utilisation globale de l’énergie sur la base des gains d’efficacité énergétique des nœuds de calcul AMD rapportés à ce jour.

Bien qu’il reste du chemin à parcourir pour atteindre notre objectif 30x25, je suis satisfait du travail de nos ingénieurs et encouragé par les résultats obtenus jusqu’à présent. Je vous invite à vous tenir au courant de nos progrès, que nous continuerons à communiquer chaque année.



1 Comprend les accélérateurs CPU et GPU haute performance d'AMD utilisés pour la formation à l'IA et le calcul haute performance dans une configuration hébergée à 4 accélérateurs et CPU. Les calculs des objectifs sont basés sur les scores de performance mesurés par des mesures de performance standard (HPC : FLOPS du noyau Linpack DGEMMavec une taille de matrice de 4k. Formation à l'IA : noyaux GEMM à virgule flottante de moindre précision, tels que FP16 ou BF16 FLOPS fonctionnant sur des matrices de 4k) divisé par la consommation d'énergie nominale d'un nœud de calcul accéléré représentatif comprenant le CPU hôte + la mémoire, et 4 accélérateurs GPU.

2 Scénario basé sur l’hypothèse que tous les nœuds de serveurs d’IA et de HPC dans le monde réalisent des gains similaires à l’objectif de 30x d’AMD, ce qui entraîne des économies cumulées pouvant atteindre 51,4 milliards de kilowattheures d’électricité entre 2021 et 2025 par rapport aux tendances de base de 2020. S’il on suppose un coût de 0,12 cents USD par kWh x 51,4 milliards de kWh = 6,2 millions USD. Les tonnes métriques d’émissions de CO2e, et l’estimation équivalente pour les plantations d’arbres, sont basées sur l’entrée des économies d’électricité dans le calculateur d’équivalence de gaz à effet de serre de l’EPA des États-Unis le 12/1/2021. https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator

3 Basé sur les tendances du secteur 2015-2020 en matière de gains d’efficacité énergétique et de consommation énergétique des centres de données en 2025.

4 Le calcul comprend 1) les projections d’utilisation des kWh du scénario de base 2020 en 2025 réalisées avec Koomey Analytics sur la base des recherches et des données disponibles qui incluent les volumes de déploiement projetés pour 2025 spécifiques au segment et l’efficacité de l’utilisation de l’énergie (PUE) du centre de données, y compris les installations GPU HPC et d’apprentissage machine (ML), et 2) les consommations d’énergie des sockets de CPU et des nœuds de GPU d’AMD incorporant les pourcentages d’utilisation spécifiques au segment (actif vs. inactif) et multipliées par PUE pour déterminer l’utilisation totale réelle de l’énergie pour le calcul de la performance par Watt.

6,79x = (projection de l’utilisation en kWh des nœuds HPC du scénario de base 2020 en 2025 x amélioration de la perf/watt d’AMD 2022 à l’aide de DGEMM et consommation d’énergie typique + projection de l’utilisation en kWh des nœuds ML du scénario de base en 2025 * amélioration de la perf/watt d’AMD 2022 à l’aide de calculs ML et consommation d’énergie typique) / (perf/Watt 2020 * utilisation en kWh projetée du scénario de base en 2025). Pour plus d’informations sur l’objectif et la méthodologie, consultez le site suivant https://www.amd.com/en/corporate-responsibility/data-center-sustainability