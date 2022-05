ASUS dévoile une carte mère en édition limitée Neon Genesis Evangelion.



En partenariat avec Neon Genesis Evangelion, ASUS a dévoilé la carte mère Intel Z690 ROG MAXIMUS Z690 HERO main board Neon Genesis Evangelion Limited Edition". Le prix et la date de sortie n'ont pas encore été déterminés.











Une carte mère en édition limitée basée sur la "ROG MAXIMUS Z690 HERO", avec un schéma de couleurs violet et vert inspiré de la machine EVA originale. L'éclairage "Polimo Lighting" sur le couvercle I / O affiche deux motifs des effets de la première unité EVA. L'UEFI aura un design unique en plus de présenter un graphique personnalisé sur l'écran de démarrage.



Mémoire DDR5-6400 x 4, stockage M.2 x 5, emplacement d'extension PCI-Express5.0 (x16) x 2, et réseau LAN 2,5 gigabits + WiFi 6E sont tous inclus dans le "ROG MAXIMUS Z690 HERO". Le facteur de forme est équivalent à ATX. Par ailleurs, bien que les spécificités ne soient pas claires, on travaille sur une carte graphique standard collaborative chargée d'une GeForce RTX 3090. La nouvelle est également faite sur le Twitter officiel de ROG Japan, et il semble que l'expansion nationale, y compris la carte mère, est sur le chemin.



THE GURU3D