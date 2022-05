THERMALTAKE nous propose un nouveau clavier Gamers : Le Thermaltake ARGENT K6 RGB Low Profile.



Le clavier de jeu mécanique ARGENT K6 RGB Low-Profile est conçu avec une plaque supérieure en aluminium et un design de touches flottantes, incorporant des commutateurs mécaniques Cherry MX Low-Profile RGB. De plus, le clavier ARGENT K6 supporte 16,8 millions de couleurs RVB, offrant une visibilité optimale et un style accrocheur pour vos sessions de jeu.















Cherry MX Low Profile RGB SPEED SILVER



En tant que commutateur le plus rapide de la famille CHERRY, le CHERRY Low Profile RGB Speed Silver offre des déclenchements directs et extrêmement rapides. De plus, grâce à sa hauteur totale particulièrement basse, il offre un temps de rebondissement plus court et une durée de vie des clics plus longue.



Design incurvé avec plaque supérieure en aluminium



Avec un splendide design à courbure asymétrique, associé à une plaque supérieure en aluminium, un design de touches flottantes et un éclairage individuel des touches, l'ARGENT K6 RGB permet aux passionnés non seulement de défier le jeu, mais aussi de jouer avec style.



Bouton multifonction de style audio pour voiture



Un bouton de contrôle du volume rotatif en aluminium vous permet non seulement de régler le volume, mais aussi de glisser et de changer de page Web facilement à la volée. De plus, vous pouvez personnaliser la fonction du bouton grâce à notre logiciel iTAKE.



Illuminez vos batailles



Illuminez vos batailles grâce à un éclairage de 16,8 millions de couleurs RVB et à de multiples effets lumineux, pour une visibilité optimale et un style accrocheur lors de vos sessions de jeu.



Repose-poignets magnétique



Comprend un repose-poignet magnétique fabriqué en cuir synthétique, répondant à la fois au confort et à l'ergonomie.



LOGICIEL iTAKE ENGINE



Réglez la luminosité, la vitesse et la direction des effets lumineux RVB ; personnalisez les effets lumineux et synchronisez les couleurs RVB de tous vos périphériques de jeu Thermaltake via la fonction TT SYNC, créant ainsi un écosystème complet.



Logiciel TT RGB PLUS 2.0



La nouvelle version du logiciel breveté TT RGB PLUS de Thermaltake, offrant davantage d'effets lumineux et de fonctions de surveillance du PC.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THERMALTAKE